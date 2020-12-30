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В ООН вважають помилування Трампом чотирьох найманців Blackwater порушенням міжнародного права

У 2007-му американські найманці вбили 14 мирних жителів, зокрема двох дітей у Багдаді.

В ООН вважають помилування Трампом чотирьох найманців Blackwater порушенням міжнародного права
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Рішення президента США Дональда Трампа про помилування чотирьох американських найманців, засуджених за вбивство в 2007 році мирних жителів Іраку, є порушенням зобов'язань США в рамках міжнародного права.

Про це 30 грудня заявили експерти ООН з прав людини, повідомляє The Hill.

"Помилування найманців Blackwater - це виклик правосуддю і жертвам різанини на площі Нісур і їхнім сім'ям", - заявила Єлена Апарак, голова робочої групи ООН з використання найманців.

За словами експертів ООН, низка підписаних в Женеві конвенцій зобов'язують держави залучати військових злочинців до відповідальності за їхні злочини, навіть якщо вони виступають як найманці приватних служб безпеки.

"Ці помилування порушують зобов'язання США з міжнародного права і в ширшому сенсі підривають гуманітарне право і права людини на глобальному рівні", - додала вона.

23 грудня Дональд Трамп помилував чотирьох бійців приватної військової компанії Blackwater, які відбувають тюремне ув'язнення за вбивство 14 мирних жителів, зокрема двох дітей, у Багдаді 2007 року.

Масове вбивство спричинило міжнародний протест через використання у війні найманців.

Одного з найманців засудили до довічного ув'язнення. Решту - до 30 років тюрми кожного.

Нагадаємо, раніше Трамп помилував двох фігурантів справи про втручання РФ у вибори і колишнього керівника свого передвиборчого штабу, а також політтехнолога Віктора Януковича та "Партії регіонів" Пола Манафорта.

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