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Boeing 737 Max уперше з березня 2019 року здійснив рейс з пасажирами на борту

Експлуатацію літака було заборонено після двох авіакатастроф.

Boeing 737 Max уперше з березня 2019 року здійснив рейс з пасажирами на борту
Boeing 737 Max
Фото: Wikipedia

У вівторок, 29 грудня, вперше з березня 2019 року літак Boeing 737 Max авіакомпанії American Airlines вилетів регулярним рейсом і здійснив рейс Маямі - Нью-Йорк.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

На борту літака перебували 100 людей. В авіакомпанії зазначили, що пасажири, яким летіти цим літаком було не по собі, могли скористатись іншим рейсом.

18 листопада Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) дозволило комерційну експлуатацію Boeing 737 Max, який отримав нове програмне забезпечення. Експлуатацію літака було заборонено в березні 2019 року після двох авіакатастроф, які забрали життя 346 осіб.

Нагадаємо, вперше Boeing 737 Max розбився в Індонезії в жовтні 2018 року. Індонезійські слідчі прийшли до висновку, що причиною першої катастрофи стали механічні та конструктивні проблеми в системі поліпшення характеристик маневрування (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS) - вона у фоновому режимі змінювала дії пілота.

У березні 2019 року літак авіакомпанії Ethiopian Airlines цієї самої моделі розбився в Ефіопії, тоді загинули 157 осіб. Після другої катастрофи компанія вирішила зупинити експлуатацію моделі.

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