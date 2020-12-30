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Китайська вакцина від ковіду Sinopharm показала ефективність 79%

Результат заснований на проміжному аналізі даних клінічних випробувань третьої фази.

Китайська вакцина від ковіду Sinopharm показала ефективність 79%

Вакцина від коронавірусу, розроблена китайською компанією Sinopharm, показала ефективність 79,34%.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву розробника.

Зазначається, що результат заснований на проміжному аналізі даних клінічних випробувань третьої фази.

Так, 9 грудня китайська вакцина від COVID-19 здобула перше схвалення від іноземної держави - ОАЕ. Влада цієї країни заявила, що задоволена попередніми результатами випробувань.

Нагадаємо, у липні в ОАЕ почалася третя фаза клінічних випробувань вакцини, розробленої Пекінським інститутом біологічних продуктів, підрозділом Китайської національної біотехнологічної групи Sinopharm (CNBG).

У вересні було дозволено екстрене використання вакцини для певних груп населення, що стало першим міжнародним дозволом на вакцину, розроблену в Китаї.

3 листопада прем'єр-міністр і віцепрезидент ОАЕ і правитель Дубаю шейх Мохаммед бен Рашид Аль-Мактум отримав вакцину від коронавірусу, розроблену китайською компанією Sinopharm, і зробив щеплення.

У Китаї експериментальна вакцинація почалася ще в липні. Станом на 21 листопада щеплення отримали майже мільйон людей.

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