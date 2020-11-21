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У Китаї від коронавірусу вакцинувалися майже мільйон людей

Експериментальна вакцинація почалася в Китаї ще в липні.

У Китаї від коронавірусу вакцинувалися майже мільйон людей
Фото: EPA/UPG

Майже мільйон жителів КНР отримали щеплення від коронавірусу, повідомляє китайська Національна фармацевтична група (Sinopharm).

Її голова Ліу Цзичже заявив, що досі немає даних про можливі серйозні побічні ефекти експериментальної вакцини, лише в деяких випадках з'являються "легкі симптоми", передає DW.

Експериментальна вакцинація почалася в Китаї в липні. Щеплення було зроблено держслужбовцям, студентам з інших країн і тим, хто по роботі спілкується з іноземцями.

Нині у КНР чотири можливі вакцини від коронавірусу перебувають на останній стадії клінічних випробувань, проте достовірних даних про їхню ефективність поки що немає.

Нагадаємо, Україна планує придбати вакцину від коронавірусу для 20 мільйонів населення на додаток до безкоштовного препарату за програмою COWAX, який має закрити потребу у щепленні для 4 млн людей.

Додаткові вакцини, які зможе закупити Україна, коштуватимуть близько 7 доларів. Курс вакцинації від коронавірусу, який складатиметься з двох доз, коштуватиме близько 14 доларів. Це майже 400 гривень.

Україна отримає вакцину від коронавірусу кількома партіями. Перший транш засобу складатиметься з 1,2 млн доз.

Україна розраховує отримати вакцину проти коронавірусу у другому кварталі 2021 року.

За словами очільника МОЗ Максима Степанова, надану в рамках COWAX вакцину від коронавірусу першими отримають працівники галузі охорони здоров’я.

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