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Палата представників Конгресу США схвалила оновлений закон про демократію у Білорусі

Документ дає президенту США додаткові повноваження щодо введення санкцій проти Мінська.

Палата представників Конгресу США схвалила оновлений закон про демократію у Білорусі
Кріс Сміт
Фото: golosameriki.com

Палата представників Конгресу США схвалила виправлений і розширений Закон про демократію в Білорусі.

Про це пише Голос Америки.

Документ дає президенту США додаткові повноваження щодо введення санкцій проти офіційного Мінська через фальсифікації на виборах в серпні цього року і порушень прав людини. 

Автор законопроєкту – конгресмен-республіканець від штату Нью-Джерсі Кріс Сміт. Він наголосив на необхідності прийняття нової редакції акта, діючого в США з 2004 року.

“Це буде вже четверта редакція закону, який я розробив у 2004 році. Нам необхідно ще раз підтвердити і посилити цей закон, розширивши сферу його дії, і ввести як економічні санкції, так і заборону на видачу віз тим, хто проводить цю жахливу практику побиття і арештів, особливо проти Лукашенка особисто. Ми знаємо, що президентські вибори на початку серпня в Білорусі були сфальсифіковані. Через вже сто днів після цих виборів народ Білорусі, як і раніше, протестує на вулицях”, – зазначив він.

Нагадаємо, Україна приєдналася до санкцій Євросоюзу проти Білорусі у зв'язку з фальсифікацією виборів й порушенням прав людини.

Санкції проти чинної влади Білорусі загалом запровадили сім країн. Крім України, до санкцій приєдналися Норвегія, Ісландія, Північна Македонія, Албанія, Ліхтенштейн та Чорногорія.

Проти офіційних осіб Білорусі ЄС вже ввів два блоки санкцій. У  так званому чорному списку перебувають 55 представників керівництва країни, зокрема Олександр Лукашенко і силовики. Їм забороняється в’їзд в ЄС, а їхні рахунки в європейських банках, якщо будуть виявлені, заморозять.

Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результати виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян.

Легітимність Олександра Лукашенка як президента Білорусі в Євросоюзі не визнають. У МЗС України заявили, що після завершення терміну останньої каденції Лукашенка як президента Білорусі Україна буде називати його по імені, не зазначаючи посади.

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