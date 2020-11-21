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G20 попросили зібрати $5 мільярдів на вакцину для бідних країн

"Доки не будуть захищені всі, ніхто не буде в безпеці".

G20 попросили зібрати $5 мільярдів на вакцину для бідних країн
Фото: EPA/UPG

Найбільш економічно розвинуті держави світу мають використати свої можливості та вплив для того, щоби зібрати необхідні кошти на забезпечення майбутніми вакцинами проти COVID-19 найменш заможних країн.

До цього лідерів G20 під час саміту групи закликала голова правління альянсу GAVI Нгозі Оконджо-Івеала під час відеоконференції на тему готовності до пандемії та відповіді на неї, передає Укрінформ.

"Вірус перемагає. Лише завдяки адекватному фінансуванню глобальної стратегії виходу, як-от ACT Accelerator і його механізм COVAX, можна відновити економічну життєздатність та запобігти катастрофі в найбідніших країнах", - заявила Оконджо-Івеала.

COVAX наразі займається забезпеченням 2 млрд доз вакцин до кінця 2021 року. Оконджо-Івеала впевнена, що попит на вакцини буде дуже великим, що робить завдання справедливого їх розподілу ще більш нагальним, оскільки "доки не будуть захищені всі, ніхто не буде в безпеці".

Убезпечити доступ найбідніших країн до вакцин повинен спеціальний механізм підтримки – GAVI COVAX Advance Market Commitment (AMC), який за останні 7 місяців отримав 2 млрд доларів на 2020 рік. Але до кінця року, заявила Оконджо-Івеала, потрібно, щоб лідери G20 та бізнес допомогли зібрати додатково ще 5 млрд доларів.

Альянс GAVI (раніше Глобальний альянс за вакцину та імунізацію) - це глобальне партнерство у галузі охорони здоров'я державного та приватного секторів, що займається "імунізацією для всіх". З 2007 року GAVI фінансує нові програми зміцнення системи охорони здоров'я (HSS), які заохочують та дозволяють країнам виявляти слабкі місця в галузі інфраструктури та ресурсів, що є перешкодою для досягнення імунізації та інших цілей охорони здоров'я. Вони гарантують, що кваліфіковані фахівці отримують інструменти, необхідні для належного догляду тим, хто цього найбільше потребує.

З 2020 року GAVI є одним із провідних керівників COVAX - COVID-19 Vaccines Global Access.

Раніше повідомляли, що Євросоюз отримає вакцину Pfizer по 15,5 євро за дозу. Загалом Євросоюз витратить на закупівлю вакцини від Pfizer від 3,1 до 4,65 млрд євро.

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