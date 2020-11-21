Росія заборонила в'їзд 25 підданим Великобританії

Санкції запроваджені у відповідь на обмежувальні заходи Лондона у справі Магнітського.

Росія запровадила дзеркальні персональні санкції щодо громадян Великобританії, яким заборонено в'їзд на територію Російської Федерації.

Про це інформує російський Интерфакс.

"У відповідь на недружні дії британської влади і на основі принципу взаємності російською стороною ухвалено рішення про запровадження персональних санкцій щодо 25 представників Великобританії, яким заборонено в'їзд на територію Російської Федерації", - йдеться в заяві офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової.

6 липня Великобританія оголосила запровадження персональних санкцій щодо 25 громадян РФ, яких Лондон вважає причетними до порушення прав людини. Вони ухвалені в рамках так званої "поправки Магнітського" до закону про санкції і боротьби з відмиванням грошей, який у травні 2018 року схвалила Палата громад британського парламенту.

У "чорному списку", зокрема, голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, заступник генерального прокурора РФ Віктор Гринь, співробітники МВС РФ. Вони, на думку британської влади, причетні до смерті в листопаді 2009 року в московському слідчому ізоляторі "Матроська тиша" юриста Hermitage Capital Сергія Магнітського. Цим особам заборонений в'їзд до Великобританії, а їхні активи заморожені.

Персональні санкції Лондон тоді ввів також стосовно 20 громадян Саудівської Аравії, причетних до смерті журналіста Джамала Хашоггі, двох високопоставлених військових генералів з М'янми. Під санкції потрапили і дві організації, причетні до примусової праці, тортур і вбивств у Північній Кореї.

Нагадаємо, у жовтні Європейська комісія внесла пропозицію про майбутній санкційний список ЄС за порушення прав людини на зразок "Акта Магнітського" у США.