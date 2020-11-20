Найбільший аеропорт Лондона "Хітроу" прийматиме рейси з Києва

Лондонський аеропорт "Хітроу", який є найбільшим міжнародним аеропортом Великої Британії та Європи, прийматиме рейси з Києва.
Про це у Twitter повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.
За його словами, перші рейси почнуть здійснювати в кінці грудня.
"Нарешті українці літатимуть з Києва до головних повітряних воріт Великої Британії - лондонського аеропорту Хітроу. Завершились перемовини з адміністрацією аеропорту. Перші рейси вже за місяць!" - повідомив дипломат.
1/2— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) November 20, 2020
✈️ Нарешті українці літатимуть з Києва до головних повітряних воріт Великої Британії — лондонського аеропорту Хітроу. Завершились перемовини з адміністрацією аеропорту. Перші рейси вже за місяць! pic.twitter.com/aNv7TKtmZb
Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні в середу вирішив додати 14 аеропортів до переліку зі 103 пріоритетних інвестиційних проєктів до 2023 року. Загальна кількість таких проектів складає 103.