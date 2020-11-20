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Місія США в ООН закликала Росію повернути Україні повний контроль над Кримом

Окупація Кримського півострова серйозно підірвала основні свободи людини.

Місія США в ООН закликала Росію повернути Україні повний контроль над Кримом
Фото: EPA/UPG

Місія США в Організаціх об'єднаних націй закликала Росію негайно припинити її порушення в окупованому Криму, звільнити всіх несправедливо ув'язнених українців і повернути Україні повний контроль над півостровом.

Про це йдеться у повідомленні місії в Twitter.

"Сполучені Штати закликають Росію негайно припинити її порушення в окупованому Криму, звільнити всіх українців, несправедливо ув'язнених за мирне опозицію, і повернути Україні повний контроль над півостровом", - зазначається у повідомленні.

Також в місії наголосили, що окупація Кримського півострова серйозно підірвала основні свободи - свободу слова, віросповідання або переконань, мирних зборів і спілок, змусивши багатьох жителів поїхати звідти.

"Ми підтримуємо кримчан, громадянське суспільство і правозахисників, які працюють над захистом цих прав. США пишається бути співавтором і голосувати за резолюцію про права людини в Криму. Ситуація там залишається жахливою, оскільки російська окупаційна влада застосовує силу і залякування для придушення інакомислення і опозиції", - підкреслили в організації.

Нагадаємо, 18 листопада Комітет Генеральної асамблеї ООН підтримав проект посиленою резолюції України з прав людини в окупованому Криму.

За час окупації Криму Росією півострів покинули 45 тисяч осіб. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, представляючи проект резолюції. Український дипломат вказав на те, що "Росія продовжує залякувати кримськотатарських мусульман і майже остаточно знищила Православну Церкву України на окупованому півострові".

Раніше верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, представляючи доповідь про стан прав людини в Криму, повідомила, що на півострові продовжують застосовувати тортури і обмежувати свободу слова.

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