Північна Ірландія запроваджує двотижневий жорсткий карантин - Sky News

Влада Північної Ірландії з 27 листопада вводить двотижневу ізоляцію через ситуацію з поширенням коронавірусу.

Про це в Twitter повідомив журналіст британського телеканалу Sky News Девід Блевенс.

"Уряд Північної Ірландії фактично вводить двотижневий локдаун з п'ятниці 27 листопада", - повідомив він.

За його словами, готельний бізнес, заклади дозвілля, церкви та другорядна роздрібна торгівля в країні не будуть працювати. Разом з тим, школи залишаються відкритими.

BREAK: Stormont sources - Northern Ireland’s devolved government is effectively imposing a two-week lockdown from Friday 27th November:

Hospitality, leisure, churches and non-essential retail to close. Schools will remain open. #COVID19 — David Blevins (@skydavidblevins) November 19, 2020

Нагадаємо, фахівці Київської школи економіки проаналізували ситуацію з COVID-19 в Україні і дійшли висновку, що без запровадження місячного локдауну змінити її на краще не вдасться.

За даними соцопитування, половина українців підтримує запровадження "карантину вихідного дня".

У квітні за результатами соцопитування 59% українців були згодні дотримуватися карантину стільки, скільки потрібно.