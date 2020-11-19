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Північна Ірландія запроваджує двотижневий жорсткий карантин - Sky News

Обмеження почнуть діяти з п'ятниці 27 листопада.

Північна Ірландія запроваджує двотижневий жорсткий карантин - Sky News
Фото: EPA/UPG

Влада Північної Ірландії з 27 листопада вводить двотижневу ізоляцію через ситуацію з поширенням коронавірусу.

Про це в Twitter повідомив журналіст британського телеканалу Sky News Девід Блевенс.

"Уряд Північної Ірландії фактично вводить двотижневий локдаун з п'ятниці 27 листопада", - повідомив він.

За його словами, готельний бізнес, заклади дозвілля, церкви та другорядна роздрібна торгівля в країні не будуть працювати. Разом з тим, школи залишаються відкритими.

Нагадаємо, фахівці Київської школи економіки проаналізували ситуацію з COVID-19 в Україні і дійшли висновку, що без запровадження місячного локдауну змінити її на краще не вдасться.

За даними соцопитування, половина українців підтримує запровадження "карантину вихідного дня".

У квітні за результатами соцопитування 59% українців були згодні дотримуватися карантину стільки, скільки потрібно.

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