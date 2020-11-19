У Данії міністр сільського господарства подав у відставку через знищення норок

Він вимагав ліквідації мільйонів норок для боротьби проти COVID-19, не заручившись попередньо згодою парламенту.

Міністр продовольства і сільського господарства Данії Могенс Єнсен подав у відставку після скандалу зі знищенням норок через коронавірус.

Про це повідомляє АР.

"Очевидно, що в роботі мого міністерства були допущені помилки, і я несу за це відповідальність", - сказав Єнсен.

За його словами, він вчинив неправильно, коли вимагав ліквідації мільйонів норок для боротьби проти COVID-19, не заручившись попередньо згодою парламенту.

Уряд намагався досягти політичного консенсусу і заявив, що парламентська більшість зараз підтримує своє рішення про вибракування норок.

Нагадаємо, 4 листопада уряд Данії наказав знищити всі 17 мільйонів норок на звірофермах після виявлення випадків зараження мутованим вірусом серед тварин. Мутований вірус норки може становити ризик для ефективності майбутньої вакцини. Згодом з’явилася інформація, що в Данії "коронавірус-мутант" виявили у сотень людей.

Також інфікованих коронавірусом норок виявили у США, Італії та Швеції. Мутації вірусу є загальними, часто нешкідливими, і не викликають серйозніших захворювань у людей.

17 листопада у Данії уряд і партії досягли угоди, яка мала створити юридичні підстави для того, щоб уряд міг видати наказ про знищення усіх норок на фермах, включно зі здоровими. Згідно з документом, норкові ферми в країні мають бути заборонені до кінця 2021 року.

Данські ферми з норок - найбільший у світі постачальник хутра з норки, на який припадає 40% світового виробництва. Велика частина експорту йде до Китаю та Гонконгу.

У Данії існує 1139 норкових ферм, на яких працює близько 6 тисяч людей. Заводчики заявили, що вибракування норок покладе край галузі.