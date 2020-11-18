Палестина відновлює відносини з Ізраїлем

Це може допомогти Палестині в отриманні податкових платежів на суму в три мільярди шекелів (890 мільйонів доларів США).

Міністр у цивільних справах національної адміністрації Палестини Хусейн аш-Шейх заявив про відновлення відносин з Ізраїлем.

Про це повідомляє WAFA.

Міністр заявив, що на основі отриманих офіційних листів, що підтверджують зобов’язання Ізраїлю щодо двосторонніх підписаних угод, відносини Палестинської національної адміністрації з Ізраїлем повертаються до того рівня, на якому вони були до 19 травня 2020 року.

Як повідомляє Middle East Monitor, це може допомогти Палестині в отриманні податкових платежів на суму в три мільярди шекелів (890 мільйонів доларів США), які Ізраїль не перераховував Палестині після розірвання домовленостей у травні цього року.

Нагадаємо, 19 травня голова Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас заявив про рішення розірвати всі домовленості з Ізраїлем і США після того, як прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху на засіданні Кнесету оголосив про намір анексувати Західний берег річки Йордан.

Президент Палестини Махмуд Аббас заявляв, що Палестина розірвала всі відносини зі Сполученими Штатами та Ізраїлем, зокрема пов'язані з безпекою, після відхилення близькосхідного мирного плану, представленого президентом США Дональдом Трампом. Мирний план Трампа передбачає створення двох держав - єврейської та палестинської. Єрусалим залишиться неподільною столицею Ізраїлю. Палестинською столицею стане Східний Єрусалим. Йдеться не про ту східну частину Єрусалима, в якій розташовані всі основні святині, а відокремлену від міста роздільним парканом частину, яка включає райони Кафр-Акаба і Шуафат, де розташований табір біженців. На Храмовій горі в Єрусалимі зберігається статус-кво.