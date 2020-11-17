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Посол України в Ізраїлі приступив до виконання обов'язків

Вручення копій Вірчих грамот є першим формальним кроком, необхідним для початку виконання представником іноземної держави своїх функцій в країні перебування.

Посол України в Ізраїлі приступив до виконання обов'язків

Новопризначений посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук вручив копії Вірчих грамот главі державного протоколу МЗС Ізраїлю Гілу Хаскелю.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Ізраїлі в соцмережі Facebook.

"У цей же день відбулася зустріч посла Євгена Корнійчука з заступником Генерального директора МЗС Ізраїлю, Директором Департаменту Євразії Гарі Кореном, який привітав посла України з початком його місії в Державі Ізраїль, побажавши плідної роботи і успіхів в просуванні двостороннього співробітництва", - наголошується в повідомленні.

У посольстві також зазначили: "Сторони обмінялися думками з актуальних питань та перспектив подальшого розвитку українсько-ізраїльських відносин".

У відповідності з дипломатичним протоколом, вручення копій Вірчих грамот є першим формальним кроком, необхідним для початку виконання представником іноземної держави своїх функцій в країні перебування.

Є.Корнійчук - український політик, дипломат, народний депутат України V і VI скликань, 1-й заступник міністра юстиції України (з листопада 2007 по березень 2010 року), екс-голова Української соціал-демократичної партії. У різний час обіймав посади консула України в Нью-Йорку, завідувача відділу міжнародних договорів МЗС України, старшого викладача Дипломатичної академії при МЗС України, старшого партнера юридичної фірми «Магістр & Партнери».

Є.Корнійчук був призначений Надзвичайним і Повноважним Послом України в Державі Ізраїль указом Президента №385 / 2020 10 вересня 2020.

Посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон високо оцінив призначення Є.Корнійчука, зазначивши свою впевненість, що він буде добре представляти інтереси України в Ізраїлі.

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