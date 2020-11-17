Лукашенко наказав прибрати народні меморіали в пам'ять про вбитих на акціях протесту

Він заявив, що такі пам'ятні місця "ініційовані ззовні", щоб захопити владу у Білорусі.

Олександр Лукашенко наказав "навести порядок" у Мінську і прибрати народні меморіали, встановлені на честь вбитих силовиками протестувальників.

Про це повідомляє державне інформагентство БЕЛТА.

Лукашенко провів нараду, на якій було присутнє керівництво його адміністрації, Національних зборів, Держсекретаріату Ради безпеки, МЗС і КДБ.

Він знову заявив, що такі пам'ятні місця "ініційовані ззовні", щоб захопити владу.

"Вони бачать, що на вулицях нічого не виходить, протестні акції почали проходити. Що робити? Занепокоїлися же в Польщі, Литві, Україні... Не отримавши вулицю, вони пішли у двори. Завтра вони прийдуть у ваші квартири", - сказав Лукашенко.

"Але що насторожує з цієї інформації: навіщо йти на подвір'я? Друге: навіщо у Мінську створювати меморіали під виглядом кладовищ?" - додав він.

На думку Лукашенка, встановлення меморіалів - це "спроба чинити психологічний вплив на населення".

Нагадаємо, у Білорусі майже три місяці тривають масові протести після президентських виборів, переможцем яких ЦВК оголосила Лукашенка. Громадяни, які відстоюють свої голоси і переконані у фальсифікації підсумків голосування, розганяються ОМОНом та спецназом. Силовики застосовують до протестувальників спецзасоби та тортури.

13 дистопада у Мінську помер 31-річний Роман Бондаренко, якого відвезли у відділок міліції, а звідти - у важкому стані привезли до лікарні, де Романа вже не змогли врятувати.

Мирні демонстранти почали влаштовувати народні меморіали на честь протестувальників, які загинули від рук силовиків. А після смерті Романа Бондаренка провели марш, учасників якого також почали затримувати силовики.