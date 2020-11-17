Фото: Lb.ua

Учасники мітингу біля Верховної Ради прорвали кордон поліції і намагаються потрапити до будівлі парламенту після того, як депутати не підтримали відстрочення введення касових апаратів для підприємців.

У Нацполіції повідомили, що мітингувальники почали ламати паркан, щоб пройти на охоронювану територію.

"Правоохоронці на місці події проводять профілактично-роз’яснювальну роботу з громадянами та закликають учасників заходів не вдаватися до провокацій та припинити порушувати громадський порядок. Аби відновити правопорядок, правоохоронці негайно втрутилися в ситуацію та відтіснили мітингувальників. У результаті виникли короткотривалі сутички. Наразі затриманих немає. Інформація про потерпілих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Поліція наголошує, що діям кожного з учасників дадуть правову оцінку.

"Закликаємо учасників заходу та їхніх організаторів негайно припинити вчиняти протиправні дії. Поліцейські у межах своїх повноважень присікатимуть будь-які прояви порушення вимог чинного законодавства та притягуватимуть винних осіб до відповідальності", - заявили правоохоронці.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Нагадаємо, сьогодні від ранку тривають сутички між поліцією і підприємцями, які вийшли на акцію протесту до будівлі парламенту. Спочатку протестувальники не давали депутатам зайти в парламент, через що правоохоронцям довелося робити для них спеціальний коридор.