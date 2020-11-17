Бойовики обстріляли позиції ООС з протитанкового гранатомета біля Новотроїцького

Сьогодні на Донбасі незаконні збройні формування РФ стріляли з ручного протитанкового гранатомета в напрямку населеного пункту Новотроїцьке.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Станом на 12 годину поточної доби, на Донецькому напрямку було зафіксовано одне порушення домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи.Близько 10 години ранку, противник здійснив три постріли з ручного протитанкового гранатомета в напрямку населеного пункту Новотроїцьке", - йдеться в повідомленні.

Бойових втрат в результаті ворожого обстрілу немає.

В Міноборони зазначили, що залучені до проведення операції Об’єднаних сил підрозділи, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові адекватно реагувати на можливі загрози на будь-яких напрямках уздовж лінії розмежування.

Нагадаємо, за минулу добу російські найманці на Донбасі один раз відкривали вогонь по українських позиціях. Увечері ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї в напрямку Гнутового.Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.