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Бойовики обстріляли позиції ООС з протитанкового гранатомета біля Новотроїцького

Бойових втрат в результаті ворожого обстрілу немає.

Бойовики обстріляли позиції ООС з протитанкового гранатомета біля Новотроїцького
Фото: mignews.com.ua

Сьогодні на Донбасі незаконні збройні формування РФ стріляли з ручного протитанкового гранатомета в напрямку населеного пункту Новотроїцьке.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Станом на 12 годину поточної доби, на Донецькому напрямку було зафіксовано одне порушення домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи.Близько 10 години ранку, противник здійснив три постріли з ручного протитанкового гранатомета в напрямку населеного пункту Новотроїцьке", - йдеться в повідомленні.

Бойових втрат в результаті ворожого обстрілу немає.

В Міноборони зазначили, що залучені до проведення операції Об’єднаних сил підрозділи, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові адекватно реагувати на можливі загрози на будь-яких напрямках уздовж лінії розмежування.

Нагадаємо, за минулу добу російські найманці на Донбасі один раз відкривали вогонь по українських позиціях. Увечері ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї в напрямку Гнутового.Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

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