Велика Британія просить РФ вплинути на своїх "маріонеток" через нові КПВВ на Донбасі

Велика Британія розчарована, що нові КПВВ в Золотому та Щасті поки не працюють повноцінно.

Велика Британія вважає, що РФ повинна натиснути на бойовиків щодо нових КПВВ на Донбасі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву британського посольства в Україні.

"Велика Британія розчарована, що нові КПВВ в Золотому та Щасті поки не працюють повноцінно попри їхнє відкриття з боку України", - йдеться в повідомленні.

У Британії заявляють, що Росія повинна вплинути на бойовиків.

"РФ повинна дотриматися своїх зобов'язань і закликати своїх маріонеток негайно відкрити ці КПВВ в інтересах людей по обидва боки лінії розмежування", - заявили в посольстві.

Нагадаємо, 10 листопада Україна відкрила всі КПВВ на лінії розмежування, окупанти забороняли перетин.Зокрема, пропуск осіб не здійснювався в Золотому і Щасті. Українська делегація в Тристоронній контактній групі заявила, що російська сторона блокує роботу та повертає громадян на контрольований Україною бік лінії розмежування.