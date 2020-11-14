Зеленський звернувся до жителів ОРДЛО: Україна для вас відкрита

"Ви знаєте, хто блокує КПВВ з того боку, хто розділяє нас, у всіх сенсах цього слова".

Президент Володимир Зеленський звернувся до жителів окупованих територій Донбасу і наголосив, що Україна відкрита для них і створює нові пункти пропуску та розбудовує прифронтову інфраструктуру.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

"Ви бачите самі все. Україна для вас відкрита. Ви знаєте, хто блокує КПВВ з того боку, хто розділяє нас, у всіх сенсах цього слова. Я думаю, ви зробите свої висновки щодо цього, у всіх сенсах цього слова", - заявив він.

Зеленський звернувся до жителів ОРДЛО російською мовою. Президент наголосив, що Україна зробить все, щоб війна закінчилася.

"Сьогодні Україна робить все, щоб це нарешті закінчилося. І коли я кажу "це", то це не тільки про КПВВ, але й про те, що робиться сьомий рік. А інакше як "воно" це назвати не можна. Але я точно знаю, що війна закінчиться і КПВВ нам будуть не потрібні", - додав президент.

Нагадаємо, 10 листопада Україна відкрила всі КПВВ на лінії розмежування. Однак, окупанти забороняють перетинати ці пункти у Золотому і Щасті, на Луганщині.

Для пропуску через КПВВ громадяни мають дати згоду на проведення заходів обов'язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу "Дій вдома" або обсервації, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів №392 від 20 травня 2020 року.