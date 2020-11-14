У Києві водій Uber вилетів на тротуар і в'їхав у кіоск, двоє людей загинули, ще двоє травмовані (оновлено)
У Києві водій Uber вилетів на тротуар і в'їхав у кіоск, двоє людей загинули, ще двоє травмовані (оновлено)
Кабмін оприлюднив постанову про "карантин вихідного дня"
Кабмін оприлюднив постанову про "карантин вихідного дня"
Чому нам знову потрібна реформа Нацполіції і якою вона повинна бути?
Чому нам знову потрібна реформа Нацполіції і якою вона повинна бути?
Один з найбільших у світі літак Ан-124 "Руслан" аварійно сів у Новосибірську
Один з найбільших у світі літак Ан-124 "Руслан" аварійно сів у Новосибірську
93 лікарні не виконали вимог НСЗУ і частково втратять фінансування
93 лікарні не виконали вимог НСЗУ і частково втратять фінансування
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
"Щось дуже фальшиве відбувається", - Маск зробив чотири тести на ковід, але отримав суперечливі результати
"Щось дуже фальшиве відбувається", - Маск зробив чотири тести на ковід, але отримав суперечливі результати
Герега відповів Степанову на запрошення зустрітися у реанімації
Герега відповів Степанову на запрошення зустрітися у реанімації
Валентин Васянович: «Не можна людей з телебачення підпускати до кіно»
Валентин Васянович: «Не можна людей з телебачення підпускати до кіно»
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти стріляли з гранатомета біля Водяного

Втрат серед військових не було.

Окупанти стріляли з гранатомета біля Водяного
Фото: EPA/UPG

Упродовж поточної доби, 14 листопада, на Донбасі  зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"У районі населеного пункту Водяне ворог відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає", - йдеться у вечірньому зведенні.

Крім того, у зоні ООС сапери розмінували понад 14 гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 94  вибухонебезпечних предмети.

"Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - наголошують у штабі

Нагадаємо, упродовж минулої доби на Донбасі зафіксовано п’ять порушень домовленостей з боку РФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також