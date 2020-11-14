Окупанти стріляли з гранатомета біля Водяного

Втрат серед військових не було.

Упродовж поточної доби, 14 листопада, на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"У районі населеного пункту Водяне ворог відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає", - йдеться у вечірньому зведенні.

Крім того, у зоні ООС сапери розмінували понад 14 гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 94 вибухонебезпечних предмети.

"Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - наголошують у штабі

Нагадаємо, упродовж минулої доби на Донбасі зафіксовано п’ять порушень домовленостей з боку РФ.