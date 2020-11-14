Причину смерті і дату прощання наразі не повідомляють.

Цієї ночі на 86-му році життя помер актор Армен Джигарханян.

Про це інформують російські ЗМІ з посиланням на офіційного представника артиста Артура Согомоняна.

Причину смерті і дату прощання наразі не повідомляють.

Нагадаємо, Армен Джигарханян – радянський, вірменський і російський актор театру і кіно. Народний артист СРСР, почесний громадянин Єревана і Кавалер ордена Пошани (Вірменія).

З 1996 року він керував власним театром "Московський драматичний театр Армена Джигарханяна". Актор знявся більш ніж у 20 фільмах і кількох серіалах. Останній фільм з його участю вийшов 2014 року.

У 2018 році актора госпіталізували з інфарктом у стані коми.

На початку конфлікту України з Росією Джигарханян підтримав Україну і заявив, що не буде захищати політику Путіна.