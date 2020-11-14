Валентин Васянович: «Не можна людей з телебачення підпускати до кіно»
Валентин Васянович: «Не можна людей з телебачення підпускати до кіно»
Кабмін оприлюднив постанову про "карантин вихідного дня"
Кабмін оприлюднив постанову про "карантин вихідного дня"
"Щось дуже фальшиве відбувається", - Маск зробив чотири тести на ковід, але отримав суперечливі результати
"Щось дуже фальшиве відбувається", - Маск зробив чотири тести на ковід, але отримав суперечливі результати
Чому нам знову потрібна реформа Нацполіції і якою вона повинна бути?
Чому нам знову потрібна реформа Нацполіції і якою вона повинна бути?
У Києві водій Uber вилетів на тротуар і в'їхав у кіоск, двоє людей загинули, ще двоє травмовані (оновлено)
У Києві водій Uber вилетів на тротуар і в'їхав у кіоск, двоє людей загинули, ще двоє травмовані (оновлено)
Один з найбільших у світі літак Ан-124 "Руслан" аварійно сів у Новосибірську
Один з найбільших у світі літак Ан-124 "Руслан" аварійно сів у Новосибірську
Герега відповів Степанову на запрошення зустрітися у реанімації
Герега відповів Степанову на запрошення зустрітися у реанімації
93 лікарні не виконали вимог НСЗУ і частково втратять фінансування
93 лікарні не виконали вимог НСЗУ і частково втратять фінансування
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
ГоловнаСуспільствоЖиття

Помер актор Армен Джигарханян

Причину смерті і дату прощання наразі не повідомляють.

Помер актор Армен Джигарханян
Фото: dzigartheater.ru

Цієї ночі на 86-му році життя помер актор Армен Джигарханян.

Про це інформують російські ЗМІ з посиланням на офіційного представника артиста Артура Согомоняна.

Причину смерті і дату прощання наразі не повідомляють.

Нагадаємо, Армен Джигарханян – радянський, вірменський і російський актор театру і кіно. Народний артист СРСР, почесний громадянин Єревана і Кавалер ордена Пошани (Вірменія).

З 1996 року він керував власним театром "Московський драматичний театр Армена Джигарханяна". Актор знявся більш ніж у 20 фільмах і кількох серіалах. Останній фільм з його участю вийшов 2014 року.

У 2018 році актора госпіталізували з інфарктом у стані коми.

На початку конфлікту України з Росією Джигарханян підтримав Україну і заявив, що не буде захищати політику Путіна.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також