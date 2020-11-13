​Поліція збільшить кількість рейдових груп, які перевірятимуть дотримання карантину

З початку тижня розпочато понад 20 кримінальних проваджень за порушення карантину та складено більше 3 тис. адмінпротоколів.

Поліція збільшить кількість рейдових груп, які перевірятимуть дотримання карантинних норм.

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Він розповів, що з початку тижня розпочато понад 20 кримінальних проваджень за порушення карантину та складено більше 3 тисяч адміністративних протоколів.

Клименко повідомив, що зараз працює близько 1 тис. рейдових груп, утім їх кількість буде збільшено. Вони перевірятимуть дотримання карантинних обмежень суб’єктами господарювання. За даними голови Нацполіції лише з початку тижня перевірено майже 40тис. закладів, складено більше 3 200 адміністративних протоколів за порушення карантину та розпочато 22 кримінальні провадження.

"Загалом з початку дії карантинних обмежень складено 50,5 тис. адміністративних протоколів. За результатами їх розгляду судами накладено штрафи на майже 20 мільйонів гривень. За тиждень викрито 536 закладів харчування та дозвілля, які працювали після 22-ї години", - зазначив Клименко.

Він таакож наголосив на важливості проведенні роз’яснювальної роботи серед населення щодо необхідності безумовного дотримання встановлених обмежень.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів розглянув упровадження так званого карантину вихідного дня. Протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. Обмеження почнуть діяти вже з цих вихідних. Також уряд скасував адаптивний карантин.

13 листопада уряд опублікував оновлену інфографіку про обмеження, які набудуть чинності з 00 години суботи та діятимуть до 00 годин понеділка.