Кабмін відмовляється від адаптивного карантину та посилює обмеження на вихідних

Кабінет міністрів України на засіданні 11 листопада розглянув впровадження так званого карантину вихідного дня. Протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. Також уряд скасовував адаптивний карантин.

Зміни до постанови про карантин ухвалені без додаткового доопрацювання. Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль. Він пообіцяв, що держава буде підтримувати підприємців, що зазнають збитків унаслідок нових обмежень. Це, зокрема, компенсація частини зарплат робітників, програма портфельних гарантій, можливість застосування механізму визнання "карантину вихідного дня" форс-мажорною обставиною.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що до постанови про карантин вносять зміни, що передбачають відмову від адаптивного карантину та перехід на загальнодержавний карантин з обмеженнями як у помаранчевому рівні.

Ці обмеження передбачають, що кіно і театри можуть працювати тільки з заповненістю до 50%, заборону відвідування музеїв більш ніж 1 особа на 20 метрів квадратних, заборону пасажирських перевезень у кількості більше, ніж місць для сидіння. Також це повна заборона дискотек, заборона організації дозвілля в закладах громадського харчування, заборона роботи після 22 години та до 7 години кафе, ресторанів, барів тощо (крім діяльності адресної доставки і замовлень на виніс). Розміщення в кафе відвідувачів можливо тільки на відстані столів у 2 м, за столом не більше 4 людей, відвідувачі заходять і пересуваються тільки в масках. У всіх закладах обов'язок маркування місць у черзі з відстанню в 1,5 м. Заборона закладів з послугами розміщення (але не готелів та санаторно-курортних закладів, заборона відвідування закладів освіти групами більше 20 осіб крім садків, шкіл, спецосвіти, заборона дільності спортозалів, якщо вони не забезпечують одного відвідувача на 20 кв метрів.

Також впроваджується карантин вихідного дня з 00 годин суботи до 00 понеділка терміном на три тижні. Карантин вихідного дня передбачає додатково до заборон будніх днів: заборону роботи кафе, ресторанів, крім на виніс, роботу ТРЦ, роботу розважальних закладів. Магазинам можна працювати тільки тим, де 60% товару є продуктами або ліками, пальним. Не можна на вихідних працювати закладам культури, спортзалам, фітнес-центрам, басейнам.

Банки можуть продовжувати працювати і в суботу та неділю. Також для людей літнього віку впроваджують пріоритетні години для відвідування супермаркетів і аптек.

Карантин вихідних днів почне діяти з цієї суботи і щонайменше до 30 листопада.

"У нас достатньо напружена ситуація. Ковід розвивається ураганними темпами. Ліжка заповнюються у геометричній прогресії... Виходячи з навантаження, ми пропонуємо ці заходи. Головна мета - розірвати ланцюг передачі хвороби", - заявив Максим Степанов.

Шмигаль додав, що в разі відмови від додаткових обмежень, в Україні з 10-15 грудня не лишиться жодного місця для хворих на коронавірус.

Фото: Facebook Верховна Рада

Проти введення карантину вихідного дня виступали українські підприємці - у Києві й інших містах сьогодні проходила акція протесту. До цього Шмигаль пообіцяв, що уряд готовий підтримати підприємців, поки триватиме посилений карантин вихідного дня. Для підтримки бізнесу уряд готовий відновити та розширити наступні програми підтримки: компенсація частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм виробництва; виплати на дітей для родин підприємців, що діяли навесні цього року.

9 листопада очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що міністерство пропонуватиме Кабінету міністрів піти на посилення карантину на вихідних, щоб "збити хвилю розповсюдження коронавірусної хвороби".

Міністерство рекомендувало:

роботу тільки продуктових магазинів, аптек роботу транспорту, АЗС роботу ветаптек ресторани, кафе та інші заклади мають працювати тільки на виніс ТРЦ і решту магазинів рекомендують закрити.

Про те, що уряд планує впровадити посилення карантину на вихідні дні, стало відомо минулого тижня. Спочатку повідомлялося, що карантин вихідного дня передбачає закриття фудкортів, ресторанів, окрім роботи на виніс.

До 31 грудня в Україні впроваджували адаптивний карантин. Відповідно останнього зонування, вся країна - у помаранчевій і червоній зонах.