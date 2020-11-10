У мера Черкас виявили коронавірус

Анатолій Бондаренко перебуває на самоізоляції ще з минулого четверга.

Міський голова Анатолій Бондаренко заразився COVID-19. Від четверга він перебуває на самоізоляції.

Про це Бондаренко повідомив у фейсбуці.

Він розповів, що отримав позитивний тест на коронавірусну недугу.

"З четверга - коли здав тест - я перебуваю на самоізоляції, працюю дистанційно з документами", - сказав Бондаренко.

Як повідомляли, у жовтні Черкаси відмовилися посилювати карантин попри помаранчеву зону. Через пом'якшення карантину в місті у травні було відкрито кримінальне провадження.

Тоді президент Володимир Зеленський заявив, що мер Черкас плутає слова "децентралізація" й "автономія".