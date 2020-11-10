Зеленський: здорова нація має стати національною ідеєю

Глава держави заявив, що також необхідно поліпшувати умови для занять спортом.

Президент України Володимир Зеленський ініціює розробку програми "Здорова нація", яка міститиме практичні рекомендації громадянам щодо зміцнення здоров’я, профілактики захворювань і подолання їхніх наслідків.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

За словами глави держави, пандемія показала, що люди, які мають сильний імунітет, регулярно займаються спортом, мають легший перебіг коронавірусної хвороби й одужують швидше. Тому акцент потрібно робити на профілактиці, а не лише на лікуванні.

"Коли людина захворіє на COVID-19, лікарі їй прописують профілактичні ліки різного характеру. Ми говоримо зараз про той стан хворого, коли не йдеться про обов’язкове лікування в лікарні й застосування антибіотиків. Тобто у більшості випадків COVID-19 потрібна самоізоляція та профілактичні ліки, які підтримують нормальний стан здоров’я людини", - сказав Зеленський.

У зв'язку з цим було запропоновано створити програму "Здорова нація", у межах якої надавати громадянам інформацію про переваги здорового способу життя, регулярних фізичних навантажень і тренувань, а також про "Кошик здоров’я" – перелік вітамінів, необхідних для підтримки здорового організму, зміцнення імунітету тощо.

"Час займатися зарядкою чи тренуванням, пити вітаміни. Це час, коли можна зараз зробити таку спортивну оздоровчу програму для нації, покращити здоров'я нації", - сказав президент.

Глава держави додав, що також необхідно поліпшувати умови для занять спортом.

Нагадаємо, вчора Зеленський захворів на коронавірус. Він продовжуватиме виконувати свої обов’язки в дистанційному режимі на самоізоляції.

Президент вважає, що його політичні опоненти "радіють його хворобі", та звинуватив цю "невелику кількість суб’єктів" у втраті людських якостей.