Зеленський захворів на коронавірус
Зеленський захворів на коронавірус
В уряді роздратовані рішенням Києва купити 200 автобусів МАЗ
В уряді роздратовані рішенням Києва купити 200 автобусів МАЗ
Украина Зеленского в эпоху Джо Байдена
Украина Зеленского в эпоху Джо Байдена
Джо Байден – 46-й президент США
Джо Байден – 46-й президент США
Україна Балкан
Україна Балкан
Поліція Харкова закрила справу про зникнення Кернеса (оновлено)
Поліція Харкова закрила справу про зникнення Кернеса (оновлено)
Азербайджан випадково збив російський ударний вертоліт Мі-24 над Вірменією (оновлено)
Азербайджан випадково збив російський ударний вертоліт Мі-24 над Вірменією (оновлено)
BioNTech і Pfizer оголосили про 90%-ву ефективність своєї вакцини від ковіду
BioNTech і Pfizer оголосили про 90%-ву ефективність своєї вакцини від ковіду
Україна переходить на другий етап реагування на коронавірус – клініки не проводитимуть планові госпіталізації
Україна переходить на другий етап реагування на коронавірус – клініки не проводитимуть планові госпіталізації
ГоловнаПолітика

Зеленський: здорова нація має стати національною ідеєю

Глава держави заявив, що також необхідно поліпшувати умови для занять спортом.

Зеленський: здорова нація має стати національною ідеєю
Фото: facebook/Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський ініціює розробку програми "Здорова нація", яка міститиме практичні рекомендації громадянам щодо зміцнення здоров’я, профілактики захворювань і подолання їхніх наслідків.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

За словами глави держави, пандемія показала, що люди, які мають сильний імунітет, регулярно займаються спортом, мають легший перебіг коронавірусної хвороби й одужують швидше. Тому акцент потрібно робити на профілактиці, а не лише на лікуванні.

"Коли людина захворіє на COVID-19, лікарі їй прописують профілактичні ліки різного характеру. Ми говоримо зараз про той стан хворого, коли не йдеться про обов’язкове лікування в лікарні й застосування антибіотиків. Тобто у більшості випадків COVID-19 потрібна самоізоляція та профілактичні ліки, які підтримують нормальний стан здоров’я людини", - сказав Зеленський.

У зв'язку з цим було запропоновано створити програму "Здорова нація", у межах якої надавати громадянам інформацію про переваги здорового способу життя, регулярних фізичних навантажень і тренувань, а також про "Кошик здоров’я" – перелік вітамінів, необхідних для підтримки здорового організму, зміцнення імунітету тощо.

"Час займатися зарядкою чи тренуванням, пити вітаміни. Це час, коли можна зараз зробити таку спортивну оздоровчу програму для нації, покращити здоров'я нації", - сказав президент.

Глава держави додав, що також необхідно поліпшувати умови для занять спортом.

Нагадаємо, вчора Зеленський захворів на коронавірус. Він продовжуватиме виконувати свої обов’язки в дистанційному режимі на самоізоляції.

Президент вважає, що його політичні опоненти "радіють його хворобі", та звинуватив цю "невелику кількість суб’єктів" у втраті людських якостей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також