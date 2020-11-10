Арахамія заявив, що "губернаторопад" продовжиться

Керівник фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що звільнення очільників обласних державних адміністрацій триватиме за результатами місцевих виборів.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє "Укрінформ".

"Так званий "губернаторопад" продовжиться", - заявив Арахамія.

Своєю чергою голова партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко зазначив, що чиновників оцінюють за певною системою показників.

"Це не є на 100% політичне рішення, і вибори просто часто підводять певну риску для людей психологічну – щось відбувалося в регіоні, а потім якийсь є рівень підтримки в регіоні – партії, влади або кандидатів від партії влади. На основі цього ці рішення робляться. Я думаю, що будуть ще кадрові рішення найближчим або середньостроковим часом від Офісу президента", - пояснив Корнієнко.

Нагадаємо, 5 листопада Зеленський підписав укази про звільнення голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської обласних державних адміністрацій.

До цього їх звільнення погодив уряд. Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов пояснив, що таке рішення зумовлене моніторингом стану справ у регіонах.

"Мінрегіон регулярно моніторить стан справ у кожному регіоні по багатьох напрямках. Щотижня ретельно відпрацьовуємо ці питання з ОДА. У тому числі по реалізації програми президента "Велике будівництво" та проєктів регіонального розвитку. За результатами таких оцінок й інших об’єктивних факторів сьогодні на засіданні уряду було погоджено подання про звільнення голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської облдержадміністрацій", – додав він.