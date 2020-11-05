Зеленський підписав укази про звільнення голів Сумської, Одеської та Франківської ОДА

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської обласних державних адміністрацій.

Відповідно до указів на сайті Офісу президента, Роман Грищенко звільнений з посади очільника Сумської ОДА, Максим Куций – Одеської, Віталій Федорів – Івано-Франківської.

Усі укази підписані 5 листопада.

Учора їх звільнення погодив уряд. Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов пояснив, що таке рішення викликане моніторингом стану справ у регіонах.

"Мінрегіон регулярно моніторить стан справ у кожному регіоні по багатьох напрямках. Щотижня ретельно відпрацьовуємо ці питання з ОДА. У тому числі по реалізації програми президента "Велике будівництво" та проєктів регіонального розвитку. За результатами таких оцінок й інших об’єктивних факторів сьогодні на засіданні уряду було погоджено подання про звільнення голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської облдержадміністрацій", – додав він.

Максим Куций очолював Одеську ОДА з жовтня 2019 року. На момент узгодження його кандидатури він був кінцевим бенефіціаром низки київських фірм: ТОВ "Сервіс і менеджмент" (будівництво), "Медійний партнер" (рекламне агентство), "Цифрове партнерство" (інформаційні послуги), "Сіті корпус" (будівництво).

Роман Грищенко - колишній військовий прокурор Харківського гарнізону. У липні 2020-го отримав догану від президента за "недоліки в роботі з підбору кандидатур на посади керівників місцевих державних адміністрацій".

Очільник Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів зайняв цю посаду тільки у квітні 2020 року, до цього два місяці був т.в.о.