Проти голови ФДМ відкрито 6 кримінальних справ, він повинен піти у відставку, - нардеп Холодов

Проти голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка відкрито шість кримінальних проваджень - в НАБУ, ДБР і Офісі генерального прокурора. Окрім того, Рахункова палата ініціює відкриття ще одного кримінального провадження - через недонадходження значних коштів до держбюджету. Про це повідомив у четвер в своєму телеграм-каналі заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов (фракція "Слуга народу"), інформує "Інтерфакс-Україна".

За його даними, проти Сенниченка відкрито кримінальну справу за спробу доведення до штучного банкрутства ДП "Завод "Електроважмаш" перед приватизацією, порушення процедур формування переліку об'єктів приватизації, незаконне призначення великої кількості заступників та недекларування майна.

Список кримінальних проваджень Холодов опублікував в своєму телеграм-каналі.

"Зараз Сенниченко покриває розвал АТ" Турбоатом", дерибан "Більшовика" на пару з Гмиріним (доцент Університету державної фіскальної служби України Андрій Гмирін - ред.), приховує ганебну ситуацію з ОГХК, колишній керівник якого заявив про корупцію в ФДМ. Сенниченко вже позбавив роботи більше 2 тисяч чоловік на "Електроважмаші" і "Турбоатомі", він провалив роботу по приватизації, і замість того, щоб визнати це і піти у відставку, він весь час бреше і виправдовується", - стверджує Холодов.

На його думку, "чиновник з таким багажем" не повинен очолювати важливий державний орган.

Холодов підтвердив, що збирає підписи народних депутатів під проєктом рішення про відставку Сенниченко і назвав це "тиском здорового глузду".

"Я збираю підписи народних депутатів за відставку Сенниченка. Вважаю, що діяльність Сенниченка є непрофесійною, деструктивної і його потрібно терміново звільняти. Чим швидше це відбудеться - тим менше шкоди країні він встигне заподіяти. Як говорив президент? Не вмієш працювати - звільни місце іншому. Це називається здоровий глузд. Нічого особистого, тільки інтереси держави", - зазначив заступник голови комітету.

Холодов додав, що скоро Сенниченко заявить про тиск з боку Рахункової палати, яка виявила серйозні порушення в його роботі і ініціює відкриття кримінального провадження.

Як повідомлялося, 4 листопада Сенниченко заявив про те, що народний депутат Холодов тисне на ФДМ шляхом написання депутатських запитів.