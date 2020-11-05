Бабікова звільнено з посади першого заступника директора ДБР

Однак він заявив, що залишається на посаді.

Олександр Бабіков заявив, що залишається на посаді першого заступника директора Державного бюро розслідувань, незважаючи на наказ про його звільнення.

Про це Бабіков розповів агентству "Інтерфакс-Україна".

"Оскільки законодавство про працю передбачає обов'язкове ознайомлення працівника з наказом про звільнення, чого зроблено не було, я залишаюся першим заступником директора ДБР", - сказав Бабіков, проясняючи ситуацію зі звільненням його з посади.

Він розповів, що 2 листопада в.о. директора ДБР Олексій Сухачов видав наказ про перерозподіл обов'язків між заступниками, "яким перепідпорядкував Головне слідче управління собі".

"При цьому всупереч встановленому Кабміном порядку наказ про зміну порядку не був завізований ні заступниками, ні навіть юристами, і була відсутня документальна підстава необхідності перерозподілу обов'язків", - зазначив перший заступник голови ДБР.

Відповідаючи на запитання про те, чи не зумовлена спроба його звільнення з посади небажанням підписувати підозру стосовно голови Конституційного Суду Олександра Тупицького, про що заявив сам голова КС, Бабіков сказав, що йому відомі причини спроби звільнення його з посади, але він скаже про це пізніше.

Бабіков також зазначив, що оприлюднив на своїй сторінці у Facebook документи, що свідчать про відсутність конфлікту інтересів у нього як у першого заступника директора ДБР. При цьому він повідомив, що подав до суду позов до голови НАЗК Олександра Новікова про захист честі й гідності у зв'язку з оприлюдненням неправдивої інформації.

"Дату розгляду мого позову до Новікова ще не призначено. Очікую повідомлення з суду", - уточнив він.

Ексадвокат президента-втікача Віктора Януковича Олександр Бабіков був призначений на посаду першого заступника ДБР у січні. До приходу в ДБР Бабіков працював у юрфірмі Aver Lex, яка займається захистом Януковича. До адвокатської діяльності Бабіков працював у прокуратурі Кіровоградської, а пізніше Харківської області.

Сам Бабіков публічно заявляв, що не представляв права та інтереси Януковича, "тим паче у справах Майдану". Його слова того ж дня оскаржили документами.

Згодом "Слідство.Інфо" навело докази, що Бабіков представляв інтереси експрезидента в чотирьох справах.