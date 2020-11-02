Адвокати Порошенка подають до суду на керівника ДБР

Адвокат звертає увагу на те, що відповідно до норм КПК про підслідність, ухилення від сплати податків мало б розслідувати слідчі податкової, а не ДБР.

Адвокати Петра Порошенка подають до суду на виконувача обов'язків Директора ДБР Олексія Сухачова з "вимогою спростувати чергову брехню". Про це повідомив адвокат Ігор Головань у Facebook. За його словами, ДБР направляє" черговий пустопорожній запит про «міжнародну правову допомогу» у черговому юридично нікчемному провадженні". «Такому ж нікчемному як і всі інші, що «розслідуються» ДБР з виключною метою політичного переслідування п’ятого президента», - зазначив адвокат.

«Згадана у «новині» ДБР компанія створювалася виключно з технічною метою передачі активів в довірчу власність Rothschild. Що і було зроблено. Після чого негайно було подано заяву про її ліквідацію. Ця компанія навіть не відкривала банківських рахунків, і жодні кошти ні з України, ні з будь-якого іншого місця не перераховувалися. Петро Порошенко, згідно умов довірчої власності, всі ці роки не втручається в управління «Рошеном», а податки з дивідендів сплачуються в Україні. Петро Порошенко як фізична особа є одним із найбільших платників податків і меценатів. Те ж саме стосується і «Рошен» як юридичної особи», - заявив Головань.

На його думку, ДБР розтринькує десятки мільйонів гривень на розслідування замовних і юридично безперспективних справ проти Порошенка. «На запитах до Панами, Кіпру чи Віргінських островів могли би теж заощадити, бо всю необхідну інформацію за лічені секунди може видати Google. Нічого нового ДБР знайти вже не може», - переконаний Ігор Головань.

Адвокат звертає увагу на те, що відповідно до норм КПК про підслідність, ухилення від сплати податків мало б розслідувати слідчі податкової, а ДБР жодних підстав, крім вказівки президентського офісу, на здійснення слідства не має. «Тому не дивно, що керівники ДБР не можуть пояснити, хто, коли ухилився від податків. Які суми і юрисдикції», - констатуваа Головань.

«ДБР вже відмовлялося від своїх слів. Пояснювало, що жодних справ «відносно Петра Порошенка» не розслідує. Тому ми в суді вимагатимемо спростування чергової нахабної брехні нового в.о. директора», - повідомив адвокат.