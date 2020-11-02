Президент України Володимир Зеленський прийде на засідання фракції "Слуга народу", що відбудеться увечері 2 листопада.

Початок заплановано на 19:05, засідання з вступним словом відкриє президент. Про це LB.ua повідомили джерела у фракції.

Після цього вступне слово проголосить спікер парламенту Дмитро Разумков. Відтак запланований виступ глави фракції Давида Арахамії щодо пріоритетних для розгляду 3-6 листопада законопроєктів.

До 21:30 "слуги народу" планують обговорення пріоритетних законопроєктів. У порядку денному фракції зазначено, що до обговорення буде представлено законопроєкт Зеленського "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства". Цей документ представлятиме представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський.

Також обговорюватимуть проєкт закону про зміни до Податкового кодексу та інших законів щодо забезпечення збору даних і інформації, які необхідні для декларування окремих об'єктів оподаткування.

Крім того, планують говорити про проєкт держбюджету на наступний рік та зміни до нього, зміни до Бюджетного кодексу, закон про віртуальні активи, закон про держпідтримку інвестиційних проєктів, зміни до законів щодо організації та діяльності органів місцевого самоврядування та зміни до перехідних положень Податкового кодексу.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський надіслав аудіозвернення фракції "Слуга народу" у Верховній Раді. Повідомлення надійшло в партійний чат СН. Президент заявив, що не сумнівається, що нардепів будуть спокушати і ламати сторонні сили, навіть усередині фракції.

"Історія не судить переможців. І якщо я вирішу, що шлях розв'язання кризи можливе тільки через запропонований закон – треба обов'язково підтримати. Якщо ми знайдемо інший, менш конфліктний шлях – буде інше рішення. Але поки можу сказати тільки одне: останнє рішення Конституційного суду, ці скандальні фундаментальних законів – прямий і швидкий шлях до кровопролиття. І якщо той хаос, який творить Конституційний Суд за гроші, ми не зупинимо, тоді отримаємо протистояння на вулицях. І, до речі, ця відповідь суспільства буде жорсткою, але справедливою. Чи готові ми поставити на кон смерть країни? А якщо ні, то разом беремо на себе відповідальність і разом відновлюємо справедливість і законність", – заявив він.

Зеленський подав у Раду законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" після того, як КС скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, позбавив повноважень Національне агентство з питань запобігання корупції та зобов'язав закрити доступ до електронних декларацій. Проєкт перебачає розпуск складу суддів КС та повернення усіх скасованих норм законів. Очільник Конституційного суду Олександр Тупицький вбачає в президентському законопроєкті ознаки конституційного перевороту.