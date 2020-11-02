Суддя Вовк, Богдан і Портнов обговорювали призначення Тупицького главою КСУ, - головред "Цензор.НЕТ"

Національне антикорупційне бюро України має оприлюднити записи, на яких, імовірно, голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк, тодішній глава Офісу президента Андрій Богдан та ексзаступник голови Адміністрації президента Андрій Портнов обговорюють призначення Олександра Тупицького головою Конституційного Суду України.

Про це повідомив головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

"НАБУ серед записів в кабінеті голови ОАСК Павла Вовка виявило записи розмов Вовка з колишнім главою Офісу президента Богданом і з неофіційним "куратором" судової системи при ОП Андрієм Портновим про призначення головою Конституційного Суду Олександра Тупицького (або, скажімо юридично точно, це якісь вкрай схожі на них голоси)", - написав він у фейсбуці.

На записах обговорюють призначення Тупицького головою суду, а також завдання, які він повинен виконати після призначення.

"Ці записи необхідно опублікувати, щоб суспільство могло їм дати оцінку напередодні доленосних рішень по КС", - вважає Бутусов.

Він зазначив, що Тупицький був обраний головою Конституційного Суду у вересні 2019 року, а суддею КСУ його обрали у 2013-му, ще за перебування Портновим заступником голови АП.

"У зв'язку з міжнародним резонансом, пов'язаних з діями Тупицького і заявою секретаря РНБО Олексія Данілова, що в діях КС є російський слід і зовнішній тиск, пропоную президенту України і Верховній Раді вимагати негайного розслідування всіх матеріалів НАБУ, які стосуються порядку призначення Тупицького главою КС, і розгляду питання про відповідальність фігурантів записів. Не виключено, що рішення Конституційного Суду могли бути спровоковані впливом на Тупицького ряду високопоставлених посадових осіб і політиків. Очевидно, що без прослуховування цих записів Верховна Рада не зможе прийняти об'єктивне рішення в цій справі. А якщо слідство дійде висновку, що до впливу на рішення Конституційного Суду причетний сам Офіс президента, то криза викличе питання про відповідальність і перезавантаження не тільки КС, а й ОП", - додав Бутусов.

Нагадаємо, 30 жовтня слідчі Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактами самовільного зайняття земельної ділянки в окупованому Криму та можливої державної зради голови КСУ Тупицького.

27 жовтня КСУ визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Оприлюднивши це рішення 28 жовтня, КСУ пояснив, що антикорупційне законодавство "створює передумови для неправомірного впливу на суд".

НАЗК заявило, що КСУ діяв у власних інтересах, ухвалюючи це рішення. Водночас через рішення КСУ НАЗК закрило доступ до державного реєстру електронних декларацій. Ввечері 29 жовтня після засідання РНБО та рішення Уряду доступ відновили.

Секретар РНБО Данілов надіслав завуальоване попередження КСУ. Він зазначив, що "рішення деяких органів державної влади становлять загрозу національній безпеці". Він також заявив про втручання Росії в рішення КСУ.