Зеленський у аудіозверненні до "СН" попередив про загрозу кровопролиття та смерть країни через рішення КС

"Потрібно вжити жорстких рішень по Конституційному Суду. Обов'язково. Це навіть не прохання".

Президент України Володимир Зеленський надіслав аудіозвернення фракції "Слуга народу" у Верховній Раді.

Повідомлення надійшло в партійний чат СН, повідомили LB.ua джерела у фракції "Слуга народу". Такий формат президент пояснив браком часу на спілкування з кожним окремо.

У зверненні йдеться, що настав час робити складний, але обов'язковий вибір.

"Дивна поведінка суддів Конституційного Суду в лічені години поставила країну на грань катастрофи. Або країна знову буде втягнута в кривавий хаос, або держава знову як система прозорих правил і домовленостей припинить своє існування. Або ми нарешті станемо дійсно потужною політичною силою і скажемо своє слово - "ні". Ні брехні", - йдеться у зверненні президента до нардепів.

Зеленський нагадав, що трохи більше року тому "вдалося шокувати стару корупційну політику". Президент заявив, що не сумнівається, що нардепів будуть спокушати і ламати сторонні сили, навіть усередині фракції.

"Час вимагає від нас правильних емоцій і сміливості... Сьогодні треба показати свою єдність, показати, що ми партія, яка вміє битися за себе, за своє ім'я, за свою політику. Невже ви не бачите, що інші партії, які ще вчора повинні були піти в небуття, стоять осторонь і сміються. Може доведемо, що ми набагато сильніші?" – заявив він.

Зеленський додав, що бій іде за імідж та репутацію України, за незворотність змін і неповернення "до вчорашнього дня".

"Ми або доведемо, що є справжньою партією, яка вміє гуртуватися, або доведемо, що такі, як всі... За підсумками сьогоднішніх ваших рішень, голосувань, будемо приймати глобальні рішення, спробуємо жорстко перезавантажити всю систему", – зазначив президент.

Він заявив, що "треба вжити жорстких рішень по Конституційному Суду. Обов'язково. Це навіть не прохання. Ніяких прохань, коли знищують цінності. Проживемо і без прохань".

"Історія не судить переможців. І якщо я вирішу, що шлях розв'язання кризи можливе тільки через запропонований закон – треба обов'язково підтримати. Якщо ми знайдемо інший, менш конфліктний шлях – буде інше рішення. Але поки можу сказати тільки одне: останнє рішення Конституційного суду, ці скандальні фундаментальних законів – прямий і швидкий шлях до кровопролиття. І якщо той хаос, який творить Конституційний Суд за гроші, ми не зупинимо, тоді отримаємо протистояння на вулицях. І, до речі, ця відповідь суспільства буде жорсткою, але справедливою. Чи готові ми поставити на кон смерть країни? А якщо ні, то разом беремо на себе відповідальність і разом відновлюємо справедливість і законність", – заявив він.

Нагадаємо, що 28 жовтня КСУ оприлюднив рішення, яким електронне декларування в Україні фактично було ліквідоване. НАЗК вимушено закрило доступ до електронних декларацій. Окрім того, суд фактично позбавив повноважень НАЗК та скасував кримінальну відповідальність за внесення недостовірних даних у декларації.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба назвав рішення КСУ "серйозним ударом", але зазначив, що воно не руйнує взаємодію України із західними партнерами. За його словами, задача МЗС – спільно знайти оптимальні шляхи вирішення створеної проблеми і забезпечити, щоб антикорупційна інфраструктура в Україні діяла належним чином. Ситуацію, що склалася, міністр назвав неприпустимою і висловив підтримку НАЗК.

У Європейському Союзі заявили, що стурбовані рішеннями КСУ про діяльність антикорупційних органів, і вони можуть стати підставою для тимчасового припинення безвізового режиму.

У Конституційному Суді роз'яснили причини скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. Суд вважає, що за статтею 366-1 КК можуть судити осіб, які не є учасниками правовідносин з декларування.

Президент Зеленський скликав термінове засідання РНБО. Він доручив зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає "відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні". Крім того, Уряд зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру електронних декларацій. Після цього президент подав до парламенту проєкт закону, що передбачає повернення відповідальності за недостовірне декларування та розпуск складу суддів КС. Очільник Конституційного суду Олександр Тупицький вбачає в президентському законопроєкті ознаки конституційного перевороту.

30 жовтня Дмитро Кулеба заявив, що МЗС залучить іноземних партнерів для відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що ідею президента про оновлення складу КСУ підтримав Європарламент. Її також погодили з послами країн "Великої сімки".

Проте в Раді Європи попереджають, що можливе припинення повноважень суддів КСУ буде "кричущим порушенням"основного закону країни і закликають розглянути інші варіанти для вирішення поточної ситуації.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що за рішенням Конституційного суду щодо антикорупційного законодавства стоять "російські маріонетки" та деякі впливові українські олігархи.

2 листопада спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зібрав керівників парламентських фракцій на нараду. На засіданні обговорювалося питання повернення в законодавство електронних декларацій. Депутати хочуть проголосувати за це вже в п'ятницю.