У Раді Європи розкритикували законопроєкт Зеленського щодо КСУ

Глави Венеціанської комісії та GRECO закликали Разумкова розглянути інші варіанти для вирішення ситуації.

У Раді Європи попереджають, що можливе припинення повноважень суддів Конституційного суду України буде "кричущим порушенням" основного закону країни і закликають розглянути інші варіанти для вирішення поточної ситуації.

Про це йдеться в листі генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич і президента Венеціанської комісії Джанні Букіккіо на ім'я голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, датованого 31 жовтня.

"Припинення повноважень суддів є кричущим порушенням Конституції і фундаментального принципу поділу влади. Порушення Конституції, навіть якщо, можливо, хороша причина, не може привести до культури конституціоналізму та поваги до верховенства права, які мають на меті боротьбу з корупцією. Ми розуміємо, що перед вами стоїть дуже серйозне завдання, і не недооцінюємо необхідність своєчасних, твердих і рішучих дій. Проте, ми настійно закликаємо вас зважати на несприятливі, глибокі і довгострокові наслідки для вашої країни можливого поспішного рішення звільнити конституційних суддів", - йдеться в листі.

У зв'язку з цим підписанти "спонукають" Разумкова "вивчити можливі альтернативні способи забезпечення того, щоб боротьба з корупцією відповідно до міжнародних стандартів залишалася пріоритетом для вашої країни".

"GRECO (Група країн Європи проти корупції) продовжить моніторинг дотримання Україною міжнародних антикорупційних стандартів. Венеціанська комісія і Рада Європи готові - в терміновому порядку, але з часом, необхідним для проведення ретельного аналізу різних варіантів - допомогти вам у розробці конкретних рішень для вирішення поточної ситуації", - заявили Бурич і Букіккіо.

Нагадаємо, 27 жовтня КС визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства. На закритому засіданні було скасовано статтю 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), а також ухвалено рішення щодо норми про незаконне збагачення, електронне декларування, повноваження НАЗК. Відповідне рішення ухвалене за поданням 47 народних депутатів фракції ОПЗЖ від 4 серпня про конституційність окремих положень закону "Про запобігання корупції", Кримінального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та інших пов'язаних із ними законів України.

28 жовтня КСУ оприлюднив рішення, яким електронне декларування в Україні фактично було ліквідоване.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба назвав рішення КСУ "серйозним ударом", але зазначив, що воно не руйнує взаємодію України із західними партнерами. За його словами, задача МЗС - спільно знайти оптимальні шляхи вирішення створеної проблеми і забезпечити, щоб антикорупційна інфраструктура в Україні діяла належним чином. Ситуацію, що склалася, міністр назвав неприпустимою і висловив підтримку НАЗК.

У Європейському Союзі заявили, що стурбовані рішеннями КСУ про діяльність антикорупційних органів, і вони можуть стати підставою для тимчасового припинення безвізового режиму.

Президент Зеленський скликав термінове засідання РНБО. Він доручив зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає "відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні". Крім того, Уряд зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру електронних декларацій.

30 жовтня Дмитро Кулеба заявив, що МЗС залучить іноземних партнерів для відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що ідею президента Володимира Зеленського щодо оновлення складу Конституційного Суду підтримав Європарламент. Її також погодили з послами країн "Великої сімки".