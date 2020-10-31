Веніславський: законопроєкт Зеленського про розпуск КСУ є абсолютно обгрунтованим

Представник Президента в Конституційному Суді наголосив, що Володимир Зеленський вніс законопроєкт до парламенту на виконання рішення РНБО.

Внесення Президентом України Володимиром Зеленським до Верховної Ради України законопроєкту «Про відновлення довіри до конституційного судочинства» є абсолютно обгрунтованим.

На цьому наголосив представник Президента в Конституційному Суді Федір Веніславський, повідомила пресслужба ОПУ.

Він зазначив, що Володимир Зеленський вніс законопроєкт до парламенту на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України.

“В екстраординарних умовах, у яких опинилася держава в результаті ухвалення КСУ рішення N 13-р, рішення Президента України запропонувати Верховній Раді вирішити кризову ситуаціюполітико-правовими засобами є абсолютно обґрунтованим і повністю відповідає цінностям, закріпленим Конституцією України”, – сказав Веніславський.

На його думку, виконання рішення Конституційного Суду від 27 жовтня призведе до того, що будь-які наступні зміни до антикорупційного законодавства будуть визнані нинішнім складом КС неконституційними, оскільки Суд зв'язаний своєю власною «правовою» позицією, сформульованою у вказаному рішенні.

“КСУ заклав такі юридичні механізми, які фактично дозволяють визнати неконституційними всі рішення щодо повернення положень антикорупційного законодавства”, – додав представник Президента України в Конституційному Cуді.

Ухвалення ж законопроєкту забезпечить відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства та вирішить кризову ситуацію, до якої призвели дії Конституційного Суду, підсумував Веніславський.

Нагадаємо, 27 жовтня КС визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства. На закритому засіданні скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), а також ухвалив рішення щодо норми про незаконне збагачення, електронне декларування, повноваження НАЗК.

Відповідне рішення було ухвалене за поданням 47 народних депутатів фракції "ОПЗЖ" від 4 серпня про конституційність окремих положень закону "Про запобігання корупції", Кримінального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та інших пов'язаних із ними законів України. У поданні до КСУ нардепи стверджували, що обов'язок декларувати майно - в тому числі чиновниками, депутатами і членами їх сімей," порушує їхні базові права, гарантовані Конституцією".

28 жовтня КС оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними низку положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Тобто електронне декларування в Україні 28 жовтня фактично було ліквідоване. На виконання ухвали КС НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій про доходи.

Президент вніс у парламент проєкт закону "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства", яким пропонує припинити повноваження складу КСУ, який визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства і скасував електронне декларування.

30 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінове засідання Ради національної безпеки та оборони. Він доручив зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає "відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні".Крім того, Уряд зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру.