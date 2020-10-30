В Україні уже обрали 20 мерів та вісім міськрад, - ЦВК

Центральна виборча комісія отримала результати виборів депутатів 64 місцевих рад і 84 сільських, селищних, міських голів.

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

"Станом на 16:00 30 жовтня 2020 року встановлено результати місцевих виборів з виборів депутатів 64 місцевих рад (8 – міських, 15 – селищних, 41 – сільської) у 23 регіонах. Окрім того, визнано обраними 84 голів (20 – міських, 17 – селищних, 47 – сільських) також у 23 областях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на всіх виборчих дільницях завершено процес підрахунку голосів виборців та складання відповідних протоколів дільницих виборчих комісій. Майже всі ДВК передали ці протоколи разом з іншою виборчою документацією до сільських, селищних і міських ТВК. Цей процес продовжується тільки у Вінницькій та Одеській областях.

"Разом з тим, тривають процеси уточнення протоколів про підрахунок голосів виборців окремих ДВК та проведення повторного підрахунку голосів виборців окремими територіальними виборчими комісіями на підставі відповідних рішень", - зазначили у ЦВК.

Також відбувається передача протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів районних та обласних рад від ТВК територіальних громад (сільських, селищних, міських) до районних та обласних територіальних виборчих комісій.

ЦВК нагадує, що результати виборів мають бути встановлені не пізніш як на 12-й день після дня голосування, тобто до 6 листопада 2020 року включно.

Нагадаємо, у Європейській мережі організацій з моніторингу заявили, що попередньо оцінюють місцеві вибори в Україні як вільні та конкурентні.