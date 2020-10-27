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Мерів Кременчука і Горішніх Плавнів переобрали в першому турі

Ще раз отримали перемогу на виборах Віталій Малецький і Дмитро Биков.

Мерів Кременчука і Горішніх Плавнів переобрали в першому турі
Фото: Макс Требухов

Міський голова Кременчука Віталій Малецький набрав 52,08% голосів і переміг у першому турі. 

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на голову міськтервиборчкому Руслана Бушмана.

Малецький балотувався від партії "За майбутнє".

На другому місці з показником 13,04% - депутат нинішньої міськради Геннадій Іванян, що йшов на вибори мера від ОПЗЖ, а загалом за посаду міського голови боролися десять кандидатів.

Також у першому турі повторно підтвердив свій статус міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков, який ішов на вибори як самовисуванець.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко перемагає в першому турі виборів столичного міського голови з показником 50,6%. Про це в Telegram повідомила шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна з посиланням на підсумки підрахунку 99,5% голосів.

Зазначається, що за Кличка віддали свої голоси 364 683 виборці. На другому місці - колишній очільник КМДА (2010-2013 рр.) Олександр Попов - 9,5% голосів. Голоси за інших кандидатів розподілилися так: Сергій Притула - 7,8%, Олексій Кучеренко - 6,3%, Ірина Верещук - 5,4%, Андрій Пальчевський - 5,3%.

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