Геращенко заявила, що "ЄС" перемогла на виборах до Київради

За результатами підрахунку 99,5% голосів, "Удар" та "ЄС" набирають по 20%. Кількість мандатів у цих партій буде однаковою.

Співголова депутатської фракції партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко заявляє, що "ЄС" отримала першість на виборах до міської ради Києва, тоді як за попередніми результатами підрахунку голосів "ЄС" та "Удар" отримають однакову кількість мандатів у міській раді столиці.

Про це Геращенко заявила в ефірі "Суспільного".

Вона також зазначила, що "Європейська солідарність" - єдина партія, яка буде представлена в усіх обласних центрах та облрадах.

"Ми дякуємо всім киянам, які віддали першу позицію "Європейській солідарності", і це доводить, наскільки правильною була стратегія, щоб відчути "тренд Києва"", - сказала Геращенко.

Разом з тим, за інформацією шеф-редакторки LB.ua Соні Кошкіної, яку вона опублікувала з посиланням на підсумки підрахунку 99,5% голосів до міської ради Києва, "Удар" та "Європейська солідарність" набирають по 20%. Різниця складає кілька сотень голосів. Кількість мандітав у цих партій буде однаковою.

Нагадаємо, за попередніми результатами підрахунку голосів чинний мер Києва Віталій Кличко перемагає в першому турі виборів столичного міського голови з показником 50,6%.