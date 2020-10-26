"Європейська Солідарність" перемагає у 5 регіонах України, - паралельний підрахунок

Порошенко також повідомив, що у Львові, Рівному та Сумах кандидати на посаду міського голови від «Європейської Солідарності» виходять до другого туру.

Партія «Європейська Солідарність» перемагає у 5 регіонах України. Про це під час брифінгу у Центральному штабі партії заявив експрезидент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко. Він зазначив, що за підсумками паралельного підрахунку голосів, який проводить партійний штаб, «Європейська Солідарність» лідирує на виборах у Львівській, Рівненській, Тернопільській, Київській областях та місті Києві.

Відповідно до паралельного підрахунку голосів, у Львівську обласну раду «Європейська Солідарність» набирає 30,52%, у Тернопільську – 22,68%, у Рівненську – 18,58%, у Київську – 19,61%.

У Києві на виборах до міської ради «Європейська Солідарність» набирає за даними опрацювання 96,57% протоколів 20,29% голосів, і це перший результат по Києву.

«Ми дуже тішимось, що міський голова Києва Віталій Кличко, якого ми підтримали на початку кампанії і не висували свого кандидата, за останніми підрахунками може перемогти вже в першому турі», – зазначив Порошенко.

Петро Порошенко також зазначив, що «Європейська Солідарність» єдина політична сила, яка буде представлена в усіх обласних центрах України, у тому числі і в Краматорську.

«Слуги» Зеленського не мають представництва у 3 обласних центрах, ОПЗЖ за даними нашого підрахунку голосів не долає бар’єр e шести обласних радах України. Паротія Зеленського лідирує у 4 областях, ОПЗЖ лідирує у 3 областях і бореться за 4-ту», – повідомив Петро Порошенко.

Порошенко також повідомив, що у Львові, Рівному та Сумах кандидати на посаду міського голови від «Європейської Солідарності» виходять до другого туру.

П’ятий Президент зазначив, що «Європейська Солідарність» буде проводити консультації з іншими проєвропейськими силами щодо спільної підтримки у другому турі демократичних кандидатів.