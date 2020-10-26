Штепа проходить до другого туру на виборах мера Слов'янська, - екзит-пол "Системи"

Колишня очільниця Слов’янська Неля Штепа, яку звинувачують у сепаратизмі у справі про захоплення міста бойовиками "ДНР", проходить до другого туру виборів мера міста. За неї віддали понад 23% голосів.

Про це свідчать дані екзит-полу, проведеного аналітичним бюро "Система".

У другому турі Штепа, яка, за даними екзит-полу, набрала 23,1% голосів, зустрінеться з чинним мером Вадимом Ляхом, за якого проголосували 34,8% виборців.

Результати решти кандидатів:

Павло Придворов - 20,7%

Ольга Алтуніна - 17,6%

Андрій Секлецов - 2,6%

Євген Недосєка - 1,2%.

Також згідно з даними екзит-полу, у Слов'янську міську раду проходять шість партій: Опозиційна платформа "За життя" (25,2%), Партія миру і розвитку (22,7%), "Опозиційний блок" (18,4%), "Слуга народу" (17,1%), "Наш край" (7,2%), "Європейська солідарність" (5,8%).

В опитуванні взяли участь 2053 людини. Похибка не перевищує 1,9%.

Оновлення 14:01. Згідно з даними паралельного підрахунку голосів, Штепа не виходить у другий тур і поступається кандидату Володимиру Ляху удвічі.

Такі дані оприлюднила депутатка міської ради Слов'янська і кандидатка в мери Ольга Алтуніна, пише місцеве видання "Карачун".

Згідно з цим підрахунком, зараз Придворов має 30,61% голосів, Лях - 30,02%, Штепа - 16,48%.

Нагадаємо, Штепа очолювала Слов'янськ у 2010-2014 роках. За її перебування на посаді місто захопили російські бойовики на чолі з терористом Ігорем Гіркіним. У 2014 році Штепа закликала президента Росії Володимира Путіна увійти у Слов'янськ і "захистити її як жінку". Вона також подякувала Путіну за те, що увійшов у Крим.

Штепу затримали в липні 2014 року і звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей, та у створенні терористичної групи чи організації. Також проти неї висунуто звинувачення у закликах до зміни меж території України, сприянні проведенню псевдореферендуму про відокремлення Донецької області від України, створенні умов для діяльності терористичних груп та організацій. Максимальна санкція зазначених статей - довічне ув'язнення.

Сама Штепа заявляла, що вона "нікого не зраджувала, а виконувала свій громадянський обов'язок" і домоглася звільнення 278 заручників.

З 10 листопада 2015 року мером Слов'янська є глава місцевої організації "Опозиційного блоку" Вадим Лях. На своїх агітаційних бордах розміщував слова "Любити Слов'янськ, як Неля".