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Міжнародні спостерігачі визнали місцеві вибори-2020 безпечними, - МВС

Геращенко вважає, що кількість порушень виборчого процесу була невелика.

Міжнародні спостерігачі визнали місцеві вибори-2020 безпечними, - МВС
Антон Геращенко
Фото: mvs.gov.ua

Міжнародні спостерігачі визнали місцеві вибори-2020 в Україні безпечними.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив у прямому ефірі спецпроєкту "Ніч виборів із Савіком Шустером".

"Вибори визнаються громадськими організаціями та міжнародним спостерігачами такими, які відбулися безпечно. Структури Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції діяли чітко, професійно та ефективно. Якщо врахувати, що у нас 29 тисяч виборчих дільниць і, що при такій явці взяло участь у виборчому процесі близько 10 мільйонів виборців, то кількість правопорушень зовсім не велика", - цитує Геращенка пресслужба МВС.

Крім того, заступник міністра додав, що ні один із мерів міст не заявив про те, що поліція порушувала закон або була на стороні когось із їхніх опонентів. Це означає те, що і мери міст, і кандидати, які виграли чи програли, знають, що поліція була індиферентна.

"Загалом вважаю, що вибори пройшли задовільно. За всіма фактами, які підтвердяться, матеріали будуть розслідувані та направлені до суду для прийняття рішень", - зазначив Антон Геращенко.

Нагадаємо, поліція розслідує залучення неповнолітніх до проведення опитування Зеленського.

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