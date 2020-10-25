Чинний мер Запоріжжя перемагає в першому турі, - екзит-пол

Чинний мер Запоріжжя Володимир Буряк перемагає в першому турі виборів голови міста з показником понад 60%.

Такі дані екзит-полу оприлюднені "24 каналом".

На другому місці Віталій Тишечко (14,8%), далі Валерій Прозапас (11,4%), Віталій Рябцев (3,6%) та Олеся Крамаренко (2,7%).

За крісло мера Запоріжжя боролися чинний мер Володимир Буряк, який висувався від своєї партії "Єднання", Олеся Крамаренко від "За майбутнє", Валерій Прозапас від "Європейської солідарності", самовисуванець Дмитро Осипов, Юрій Ружин від РПЛ, Віталій Рябцев від "Батьківщини", Елла Слепян від "Нашого краю", Денис Тарасов від "Сили людей", Віталій Тишечко від "Слуги народу", самовисуванець Віктор Хоцький.

На виборах у міську раду лідирує партія Буряка "Єдність" – 25,2%, "Слуга народу" набирає 18,9%, ОПЗЖ – 14,8%, "ЄС" –13,4%.

За даними опитування муніципального каналу Z, Володимир Буряк набирає 60,6%, Віталій Тишечко – 14,8%.

Нагадаємо, що у Вінниці на виборах міського голови в першому турі виграє чинний мер Сергій Моргунов, який балотувався від партії "Українська стратегія Гройсмана".

Також у першому турі на виборах мера Харкова лідирує Геннадій Кернес. Він перемагає в першому турі з показником 57,9%.