На виборах мера Івано-Франківська Марцінків набрав понад 80%, - екзит-пол

Чинний мер Івано-Франківська Руслан Марцинків перемагає в першому турі з показником 84%. Такі дані екзит-полу оприлюднено ГО "Центр розвитку ініціатив".

На другому місці з показником 6,7% кандадат від "Європейської солідарності" Петро Шкутяк. На третьому - Наталія Сербин ("Українська галицька партія"), на четвертому - Олександр Богачов від "Слуги народу".

Нагадаємо, що на виборах мера Львова лідирує Андрій Садовий з 38%. На другому місці - Олег Синютка від "Європейської солідарності" (28%).

Кандидат від партії УДАР Віталій Кличко лідирує на виборах мера Києва із показником 45,93%. На другому місці – кандидат від партії ОПЗЖ Олександр Попов з 9,62%.