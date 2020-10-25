Оголошено результати екзит-полу виборів мера Дніпра: у другому турі – Філатов і Краснов

Згідно з даними екзит-полу Савіка Шустера, на виборах мера Дніпра лідирує чинний мер Борис Філатов з показником 44,47%. На другому місці – Загід Краснов від "Громадської сили", за нього проголосували 14,44%, на третьому – представник Блоку "Українська перспектива" Олександр Вілкул, за нього проголосували 11,27%.

На четвертому місці – представник "Слуги народу" Сегей Риженко (10,6%), на п'ятому – представник партії "Опозиційна платформа – За життя" Сергій Нікітін (8,81%).

Такі дані оголошені в ефірі програми Савіка Шустера на каналі "Україна 24".

Дніпровська територіальна виборча комісія зареєструвала 17 кандидатів у мери Дніпра. Серед них чинний мер Борис Філатов від партії "Пропозиція", Загід Краснов від "Громадської сили", Тетяна Ричкова від "Євросолідарності", Мгер Куюмчан від "Батьківщини", Сергій Риженко від "Слуги народу", Олександр Вілкул від свого блоку, Павло Атаманчук від партії "Справа", Сергій Нікітін від ОПЗЖ, Віталій Жеганський від "Голосу" та Олег Василенко від "Свободи". Також балотувалися Артем Романюков від "Демократичного альянсу", Дмитро Семеренко від партії "Команда Дніпра", Тетяна Лампіка від "Партії зелених України" та Ігор Майденко від "Національного корпусу".

Самовисуванцями стали Олена Сергеєва, Михайло Корольов і Євген Богиня.

Нагадаємо, що екзит-поли Шустера проведені в 12 містах у межах спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна-24". Для визначення явки використані інструменти соціологічної компанії Liberty Report. Понад 1500 інтерв’юерів працювали на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру упродовж дня отримували дані від соціологів. Опитування проводилося шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту). Статистична похибка 1,9%.