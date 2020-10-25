Посли G7 привітали українців з реалізацією свого виборчого права

Посли країн "Великої сімки" (G7) в Україні привітали українців з проведенням місцевих виборів і реалізацією свого права голосу.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці послів у Twitter.

"Посли країн G7 вітають українців з реалізацією свого демократичного права голосу сьогодні на виборах. Це - демократія в дії: громадяни, які беруть безпосередню участь в житті своїх міст і регіонів. Ми сподіваємося, що 18 громад, які сьогодні не змогли проголосувати, зможуть якомога швидше обрати своїх представників ", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Україні проходять місцеві вибори. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua.