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Посли G7 привітали українців з реалізацією свого виборчого права

"Це - демократія в дії".

Посли G7 привітали українців з реалізацією свого виборчого права
Фото: EPA/UPG

Посли країн "Великої сімки" (G7) в Україні привітали українців з проведенням місцевих виборів і реалізацією свого права голосу.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці послів у Twitter.

"Посли країн G7 вітають українців з реалізацією свого демократичного права голосу сьогодні на виборах. Це - демократія в дії: громадяни, які беруть безпосередню участь в житті своїх міст і регіонів. Ми сподіваємося, що 18 громад, які сьогодні не змогли проголосувати, зможуть якомога швидше обрати своїх представників ", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Україні проходять місцеві вибори. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua.

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