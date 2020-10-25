Фото: Макс Требухов

В Україні 25 жовтня стартували місцеві вибори. Виборчі дільниці відчинилися о 8-й ранку і працювали безперервно до 20:00.

Цього разу проходили одночасно і чергові, і перші вибори. Громадяни обирали міських, сільських і селищних голів, а також депутатів обласних, районних, районних у містах рад і депутатів міських, сільських, селищних рад у об'єднаних територіальних громадах (ОТГ).

Перші вибори пройшли у 1439 ОТГ і 119 районних радах. А от на чергових виборах обирали депутатів міських, сільських, селищних рад, а також мерів.

Фото: ЧЕСНО

Фото: Макс Требухов

Фото: ЧЕСНО

Фото: ЧЕСНО

Оновлення 20:00. Виборчі дільниці закрилися.

Оновлення 19:41. У Києві поліція затримала спостерігача від однієї із політичних партій, який мав так звані "списки" з даними громадян, які мали б віддати свій голос за конкретного депутата.

Оновлення 18:47. У Дніпрі на одній з виборчих дільниць бюлетені зберігали у каструлі, бо "сейф занадто малий для такої кількості".

Фото: Суспільне

Оновлення 18:44. Поліція відкрила провадження за фактом порушення таємниці голосування у місті Бровари Київської області. Шляхом внесення до виборчого бюлетеню унікального номерного знаку було здійснено умисне порушення таємниці голосування. Це у подальшому може дозволити встановити зміст волевиявлення громадян, які взяли участь у виборах.

Оновлення 18:13. У "Слузі народу" повідомили, що порушення під час виборів були, проте несуттєві.

Оновлення 17:46. За даними ОПОРи, явка виборців станом на 16 годину по країні склала 27%.

Оновлення 17:09. У селі на Житомирщині кандидат у депутати від партії "Опозиційна платформа - За життя" Костянтин Черпіцький влаштував на дільниці штовханину. Жінці, яка входить до складу ДВК, стало погано, викликали поліцію та швидку допомогу.

Тим часом ОПОРА заявила, що опитування Зеленського проводиться тільки на 55% дільниць. Найбільше - на Півдні України.

Фото: EPA/UPG

Оновлення 16:48. ЦВК оприлюднила статистику явки станом на 13:00. Найбільше людей (26% виборців) проголосували в Одеській області (але не в Одесі). Найменша - в Чернівецькій та Івано-Франківській областях (14%).

Оновлення 16:16. У Чернігові сталася штовханина між спостерігачами від партії “За майбутнє” та головою дільничної виборчої комісії через помилки у бюлетенях.

Оновлення 15:41. Партія "Слуга народу" оприлюднила статистику зафіксованих порушень на виборчих дільницях. Рекордсменом станом на 14:00 став Київ, де помітили 190 порушень виборчого законодавства.

Фото: Слуга народу Facebook

Оновлення 15:29. У поліції повідомили, що у Вінницькій області жінка отримала виборчий бюлетень без пред'явлення паспорта.

На Одещині, попри заборону на агітацію, дівчина прийшла на виборчу дільницю з партійною символікою. Інший мешканець Одещини порвав два бюлетені та вкинув їх до урни.

Оновлення 14:33. Громадський рух ЧЕСНО повідомив, що в Херсоні опитувальник "5 питань від президента" видали дитині.

Оновлення 14:19. Явка на місцевих виборах в Україні станом на 12:00 склала 13,5%. На виборчих дільницях фіксували порушення видачі бюлетенів, їх фотографування та демонстрацію результатів голосування. При цьому вкидання бюлетенів пачками до опівдня спостерігачі не зафіксували.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Оновлення 13:55. У селі Соснівка на Сумщині відкрили незаконну дільницю, яка проводить голосування для громади, що відмовляється входити до складу ОТГ.

Оновлення 13:51. Станом на 13:00 поліція зафіксувала 1623 заяви і повідомлення, пов'язані з виборчим процесом.

"Щодо порушення порядку ведення агітації – зафіксовано 378 повідомлень, агітація в день виборів – 216, порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації – 85, порушення таємниці голосування – 64, порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій або списків виборців – 46, незаконне використання виборчого бюлетеня (спроба або винесення виборчого бюлетеня) – 43", - заявили правоохоронці.

Фото: Національна поліція України

Оновлення 13:43. ОПОРА повідомляє, що у Львові на виборчій дільниці №461866 зафіксували сім спроб членів комісії видати бюлетені без печатки.

Оновлення 13:37. Правоохоронці викрили мережу підкупу виборців, яку організував командир одного з факультетів Національного університету Державної фіскальної служби в Ірпені. Керівництво університету ДФС пообіцяло голоси курсантів за півтори тисячі гривень.

Оновлення 13:03. У Вінницькій області дільницю №051046 закрили через повідомлення про мінування, попереджає ЧЕСНО.

Оновлення 12:54. До правоохоронців почали надходити скарги щодо порушень під час опитування "5 питань від президента", яке проводять біля виборчих дільниць. Спостерігачі громадського руху ЧЕСНО повідомляють, що принаймні на двох виборчих дільницях – на Хмельниччині і в Києві – виборці відповідали на "5 питань від президента" кільканадцять разів.

Тим часом у Вінниці біля виборчої дільниці на вул. А. Первозванного чоловік штовхнув волонтера та пошкодив скриньку для проведення опитування президента Володимира Зеленського.

Оновлення 12:21. Поліція уже зареєструвала 383 провадження про порушення у день голосування. Правоохоронці з ночі фіксують так звані каруселі з незаконним масовим звезенням людей на автобусах для голосування.

Фото: Поліція Києва

Оновлення 12:10. Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко назвав місцеві вибори 2020 одними з найскладніших в історії України.

Оновлення 11:27. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль проголосував на місцевих виборах у Львові. Про це повідомляє Урядовий портал.

Прем’єр прийшов на дільницю з дружиною та донькою. Після голосування Шмигаль дав брифінг для журналістів.

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Фото: kmu.gov.ua

Оновлення 11:08. У Житомирі спостерігачі ОПОРИ повідомили про відсутність кабін для голосування на багатьох дільницях.

На дільниці №181447, яка розташована в дитсадку, кабінку зробили із ширми лялькового театру. У соцмережах публікують фото кабінок із драбин, стільців та інших підручних матеріалів.

Фото: facebook.com/zubko.gennadiy

Оновлення 11:05. У голосуванні взяв участь спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Фото: пресслужба ВР

Фото: пресслужба ВР

Оновлення 10:41. У голосуванні та опитуванні взяли участь президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська. До Зеленського біля виборчої дільниці намагалася підбігти напівоголена активістка Femen. Дівчина підняла спідницю, вона була без білизни. Її оперативно затримали.

Фото: скрiн

Оновлення 10:15. Громадський рух ЧЕСНО оприлюднив фото волонтерів, які проводять так зване опитування президента Володимира Зеленського у 208-му окрузі в Чернігівській області. На оприлюдненому фото видно, що волонтер має білу накидку, вдягнуті рукавички та спущену під ніс медичну маску.

Фото: ЧЕСНО

Оновлення 10:04. Поліція Одеської області повідомила про виявлення підкупу виборців. Чоловік пропонував громадянам продати голос за 400 гривень.

Оновлення 09:36. Громадська мережа ОПОРА повідомила, що в селі Лиманівка на Одещині виборча комісія видалила з дільниці її спостерігачів, але потім пропустила.

"Голова дільничної виборчої комісії мотивував це тим, що начебто спостерігачі не зареєстровані Таїровською селищною територіальною виборчою комісією. У ДВК пояснили, що ТВК надіслала список зареєстрованих спостерігачів, у якому начебто не було спостерігачів ОПОРИ. Крім спостерігачів ОПОРИ, також видалили окремих спостерігачів від партій і кандидатів", - йдеться в повідомленні.

Тим часом на Івано-Франківщині виявили зіпсовані бюлетені на виборчій дільниці №260062. На 1150 бюлетенях для виборів голови Верховинської громади та на 850 бюлетенях для виборів депутатів районної ради печатки поставили на лінії розрізу виборчого бюлетеня.

"Тобто частина печатки знаходиться на контрольному талоні, а частина - на самому бюлетені. Територіальна виборча комісія прийняла рішення про передрукування бюлетенів, виготовлені бюлетені передані дільничній виборчій комісії", - додали в ОПОРі.

Фото: ОПОРА

Оновлення 08:57. У Харківській області дві виборчі дільниці не змогли відчинитися вчасно через відсутність бюлетенів для голосування за кандидатів у депутати Ізюмської міськради. Ще одна дільниця не відкрилася з невідомих причин, туди виїхали правоохоронці.

Крім того, громадська мережа ОПОРА повідомляє про затримку з відчиненням трьох дільниць у Донецькій області. Це дільниці 141238, 141239, 140453. Причиною став перерахунок виборчих бюлетенів, які попередньо не розподілили по столах між членами комісій.

Фото: Тарас Лівий Дівчина демонстративно рве бланк опитування Зеленського, виборча дільниця 462006 у Львові

Фото: Макс Требухов Опитування на дільниці 800133

Фото: ЧЕСНО

Фото: Тарас Лівий

Фото: Тарас Лівий Опитування на виборчій дільниці 462006 у Львові

Фото: Тарас Лівий Черга при вході на дільницю 462006 у Львові

Оновлення 08:30. Пресслужба поліції Луганщини повідомляє, що в області відчинилися всі 307 виборчих дільниць. Порушень не зафіксовано.

Також усі виборчі дільниці (917) почали роботу на Миколаївщині. Для охорони громадського порядку в області залучили понад 1,5 тис. поліцейських.

Оскільки цього разу виборці мають голосувати за новою системою, ЦВК розробила рекомендації:

Фото: ЦВК

У зв'язку з епідемією коронавірусу МОЗ закликало громадян відповідально ставитися до своєї безпеки та здоров'я людей довкола. Зокрема, МОЗ рекомендує дотримуватися дистанції щонайменше 1 метр, використовувати маски та рукавички, розділяти потоки виборців на вхід і вихід.

Перша наша зупинка - Куликівка. У перші ж хвилини роботи дільниці тут зібралося чимало людей pic.twitter.com/6vm0A6l2UF — ЧЕСНО (@chesno_movement) October 25, 2020

Усі меблі на дільницях повинні бути продезінфіковані, а вологе прибирання має проводитися що чотири години, обробка контактних поверхонь - що дві.

Фото: ЧЕСНО

Виборці з температурою понад 37,2 та симптомами ГРВІ голосуватимуть в облаштованій окремо кабіні та кидатимуть бюлетені у скриньку, яка стоятиме відокремлено.

Фото: ЧЕСНО Хмельницький. Урна з червоним хрестом – для тих, хто захворів.

Фото: Міністерство охорони здоров'я

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, що Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи ухвалив рішення про спостереження за проведенням місцевих виборів в Україні 25 жовтня в дистанційному форматі. Йдеться про проведення кількох онлайн-брифінгів з учасниками виборчого процесу в Україні, зокрема із головою Центральної виборчої комісії Олегом Діденком.

Тим часом Центральна виборча комісія зробила висновок, що процес підрахунку голосів на місцевих виборах 25 жовтня буде тривалим.