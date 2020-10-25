Явка на місцевих виборах станом на 12:00 склала 13,5%, - ОПОРА

Фото: oporaua.org

Явка на місцевих виборах в Україні станом на 12:00 скалала 13,5%. Такі дані оприлюднила громадська мережа ОПОРА.

Похибка може складати близько 1,25%.

Згідно зі звітом, ОПОРи, на виборчих дільницях фіксували порушення видачі бюлетенів, їх фотографування та демонстрацію результатів голосування. При цьому вкидання бюлетенів пачками до опівдня спостерігачі не зафіксували.

Фото: oporaua.org

"У перші години дня голосування ( з 8 до 12 години) на 92, 06% виборчих дільниць процес видачі виборчих бюлетенів відбувався без порушень вимог законодавства. На 7,62% виборчих дільниць мали місце поодинокі факти недотримання порядку видачі і отримання виборчих бюлетенів. Більш серйозні інциденти фіксувалися на 0,32% виборчих дільницях. Мова йде про спроби отримати або видати бюлетені без пред’явлення належних документів або спроби голосування за іншу особу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що правоохоронці з ночі 25 жовтня фіксують так звані каруселі з незаконним масовим звезенням людей на автобусах для голосування. Затримано два автобуси з Луганської області, на яких у Київ люди приїхали "голосувати". Також до столиці приїхали два автобуси з Житомира. Їх усіх відправили на одну з виборчих дільниць у Святошинському районі.