Явка на місцевих виборах станом на 12:00 склала 13,5%, - ОПОРА

Похибка може складати близько 1,25%.
Згідно зі звітом, ОПОРи, на виборчих дільницях фіксували порушення видачі бюлетенів, їх фотографування та демонстрацію результатів голосування. При цьому вкидання бюлетенів пачками до опівдня спостерігачі не зафіксували.
"У перші години дня голосування ( з 8 до 12 години) на 92, 06% виборчих дільниць процес видачі виборчих бюлетенів відбувався без порушень вимог законодавства. На 7,62% виборчих дільниць мали місце поодинокі факти недотримання порядку видачі і отримання виборчих бюлетенів. Більш серйозні інциденти фіксувалися на 0,32% виборчих дільницях. Мова йде про спроби отримати або видати бюлетені без пред’явлення належних документів або спроби голосування за іншу особу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що правоохоронці з ночі 25 жовтня фіксують так звані каруселі з незаконним масовим звезенням людей на автобусах для голосування. Затримано два автобуси з Луганської області, на яких у Київ люди приїхали "голосувати". Також до столиці приїхали два автобуси з Житомира. Їх усіх відправили на одну з виборчих дільниць у Святошинському районі.