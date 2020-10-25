Кличко повідомив, що в нього ковід
Кличко повідомив, що в нього ковід
Кіпрська церква де-факто визнала ПЦУ (оновлено)
Кіпрська церква де-факто визнала ПЦУ (оновлено)
Студента, який осквернив меморіал Небесної сотні, відрахували з університету
Студента, який осквернив меморіал Небесної сотні, відрахували з університету
Уже не дауншифтинг. Для чего нардепы идут в местную власть
Уже не дауншифтинг. Для чего нардепы идут в местную власть
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
На Донбасі загинув російський найманець, який командував батальйоном "Призрак"
На Донбасі загинув російський найманець, який командував батальйоном "Призрак"
Спікером кампанії "5 питань президента" став шоумен Артем Гагарін
Спікером кампанії "5 питань президента" став шоумен Артем Гагарін
Космічний апарат NASA розсипав частину ґрунту з астероїда за 333 млн км від Землі
Космічний апарат NASA розсипав частину ґрунту з астероїда за 333 млн км від Землі
Арахамія повідомив, що виявив у своєму авто пристрій стеження (оновлено)
Арахамія повідомив, що виявив у своєму авто пристрій стеження (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

У Вінниці чоловік штовхнув волонтера з опитуванням Зеленського, його затримали

Громадянин також пошкодив скриньку для опитування. 

Фото: Поліція Вінницької області
У Вінниці біля виборчої дільниці на вул. А. Первозванного чоловік штовхнув волонтера та пошкодив скриньку для проведення опитування президента Володимира Зеленського

Про це повідомили на сторінці Поліції Вінницької області у Facebook.

"Протягом пів години після надходження повідомлення про вчинення цього правопорушення працівники вишенської поліції встановили та затримали правопорушника. Ним виявися 46-річний вінничанин", - йдеться в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). За таке правопорушення передбачено обмеження волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, що 22 жовтня Міністерство внутрішніх справ закликало українців не вчиняти будь-яких насильницьких дій щодо волонтерів, які 25 жовтня проводитимуть опитування президента України Володимира Зеленського.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також