Громадянин також пошкодив скриньку для опитування.

Фото: Поліція Вінницької області

У Вінниці біля виборчої дільниці на вул. А. Первозванного чоловік штовхнув волонтера та пошкодив скриньку для проведення опитування президента Володимира Зеленського

Про це повідомили на сторінці Поліції Вінницької області у Facebook.

"Протягом пів години після надходження повідомлення про вчинення цього правопорушення працівники вишенської поліції встановили та затримали правопорушника. Ним виявися 46-річний вінничанин", - йдеться в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). За таке правопорушення передбачено обмеження волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, що 22 жовтня Міністерство внутрішніх справ закликало українців не вчиняти будь-яких насильницьких дій щодо волонтерів, які 25 жовтня проводитимуть опитування президента України Володимира Зеленського.