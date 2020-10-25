На опитуванні Зеленського можна проголосувати по кілька разів, - спостерігачі

До поліції скаржаться на порушення під час опитування.

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що до правоохоронців починають надходити скарги щодо порушень під час опитування "5 питань президента", яке проводять біля виборчих дільниць. Про це він розповів під час брифінгу в неділю, передає Інтерфакс-Україна.

У Волинській області до поліції надійшла заява від громадян, які стверджують, що волонтери, які проводять опитування, також агітують.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Тарас Лівий Опитування на виборчій дільниці 462006 у Львові

Фото: Макс Требухов

На Подолі в Києві чоловік підійшов до волонтерів, вирвав із рук аркуші, розкидав їх і пішов.

Водночас спостерігачі громадського руху ЧЕСНО повідомляють, що принаймні на двох виборчих дільницях – на Хмельниччині і в Києві - виборці відповідали на "5 питань від президента" кільканадцять разів.

Таке порушення зафіксували, зокрема, біля виборчої дільниці у школі №93 у Києві.

"У Хмельницькому можна вкидати заповнені бланки для опитувань по кілька разів одному й тому ж виборцю. Той, хто проводив опитування, не заперечував і сказав, що йому для статистики така технологія згодиться", - розповіли спостерігачі.

Відзначають, що на бланках опитування немає вихідних даних чи порядкових/серійних номерів.

Нагадаємо, що 13 жовтня президент Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів. Він зазначив, що це будуть "п’ять важливих запитань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками чи таксистами, про те, що раніше в нас ніколи не питали". Перше питання Зеленський озвучив 14 жовтня, згодом в Офісі президента назвали всі п’ять запитань. Також в ОП наголосили, що анонсоване опитування не матиме прямих юридичних наслідків.

У Комітеті виборців України наголосили, що проведення всенародного опитування в день голосування не передбачене Виборчим кодексом.

18 жовтня з'явилися нові деталі про формат проведення опитування президента. Відповідно до документа, який є в розпорядженні LB.ua, біля виборчої дільниці стоїть волонтер і проводить опитування серед виборців, що виходять з дільниці. Опитування виключає будь-яку агітацію та проводиться виключно серед охочих. Виборець отримує та заповнює анкету й опускає у коробку для опитування. Кожен волонтер одягнений у маніжку, що брендована логотипом та назвою опитування.

Структура мережі опитування включатиме обласних координаторів, регіональних координаторів і волонтерів опитування. Фінансуватиме проведення партія "Слуга народу".

Міністерство внутрішніх справ закликало українців не вчиняти будь-яких насильницьких дій щодо волонтерів, які проводитимуть опитування.

На проведення всеукраїнського опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським, буде витрачено понад 100 мільйонів гривень. Спікером кампанії став шоумен Артем Гагарін.