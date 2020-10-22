У МВС закликали не застосовувати насильства до волонтерів, які проводитимуть опитування Зеленського

Це застереження зумовлено негативним "хайпом" у соціальних мережах із закликами ламати такі намети.

Міністерство внутрішніх справ закликало українців не вчиняти будь-яких насильницьких дій щодо волонтерів, які 25 жовтня проводитимуть опитування президента України Володимира Зеленського.

Про це заявив на брифінгу радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

"Застерігаємо від будь-яких насильницьких дій щодо цих людей... Я не знаю, як відбуватиметься опитування від президента, ми тільки застерігаємо від фізичного впливу і провокацій", - сказав Шкіряк.

За його словами, це застереження зумовлено негативним хайпом у соціальних мережах із закликами ламати такі намети.

Шкіряк також зазначив, що поліція не є тим органом, якому треба дозволяти або забороняти такі заходи, і лише забезпечує правопорядок.

Начальник ГУ Нацполіції в Києві Андрій Крищенко додав, що "поліція реагуватиме і надаватиме правову оцінку будь-яким незаконним діям".

Нагадаємо, 13 жовтня президент Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів. Він зазначив, що це будуть "п’ять важливих запитань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками чи таксистами, про те, що раніше в нас ніколи не питали". Перше питання Зеленський озвучив 14 жовтня, згодом в Офісі президента назвали всі п’ять запитань. Також в ОП наголосили, що анонсоване опитування не матиме прямих юридичних наслідків.

Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що виділення додаткових коштів для опитування не передбачається. У партії "Слуга народу" заявили, що всеукраїнське опитування президента України Володимира Зеленського буде проводити громадська організація, а профінансують його меценати.

Раніше у Комітеті виборців України наголосили, що проведення всенародного опитування в день голосування не передбачене Виборчим кодексом.

18 жовтня з'явилися нові деталі про формат проведення опитування президента.

Відповідно до документа, який є у розпорядженні LB.ua, біля виборчої дільниці стоїть волонтер і проводить опитування серед виборців, що виходять з дільниці. Опитування виключає будь-яку агітацію та проводиться виключно серед охочих. Виборець отримує та заповнює анкету й опускає у коробку для опитування. Кожен волонтер одягнений у маніжку, що брендована логотипом та назвою опитування.

Структура мережі опитування включатиме обласних координаторів, регіональних координаторів та волонтерів опитування.