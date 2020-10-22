Правоохоронці вилучили 4 ручні протитанкові гранати РПГ-22, два кілограми пластиду, 0,5 кг тротилу, саморобний вибуховий пристрій, 12 гранат Ф-1 із запалами та майже 1 тисячу набоїв різного калібру.

Служба безпеки України викрила в Рівненській області схрон з великою кількістю засобів ураження та вибухівки.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Військові засоби ураження співробітники спецслужби виявили у замаскованій в лісосмузі схованці поблизу селища Старе Село Рокитнівського району... Виявлені зброя, вибухівка і боєприпаси направлені на експертизу", - йдеться в повідомленні.

Фото: пресслужба СБУ

Зокрема, правоохоронці вилучили зі схрону 4 ручні протитанкові гранати РПГ-22, два кілограми пластиду, 0,5 кг тротилу, саморобний вибуховий пристрій, 12 гранат Ф-1 із запалами, а також майже 1 тисячу набоїв різного калібру.

Фото: пресслужба СБУ

За фактом знахідки відкрили провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Фото: пресслужба СБУ

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Фото: пресслужба СБУ

Нагадаємо, у травні у Києві співробітники Служби безпеки затримали організатора злочинного угруповання, яке займалося контрабандою та збутом зброї. За даними слідства, комплектуючі до вогнепальної зброї зловмисники замовляли на спеціалізованих сайтах в одній із країн Північної Америки. До України складові озброєння потрапляли через міжнародні сервіси експрес-доставки під виглядом спортивних товарів і спорядження. Маючи спеціальні знання, організатор схеми самостійно збирав і налаштовував зброю. Після комплектації "товар" продавали через інтернет-аукціони.